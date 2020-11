A medida, que entrou em vigor na última quinta-feira (12), foi assinada pelos ministros Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça), Eduardo Pazuello (Saúde) e Tarcísio Gomes (Infraestrutura). Antes da publicação dessa portaria no Diário Oficial da União, outra, de mesmo teor e assinada em 14 de outubro, estava em vigor.

A portaria diz que a prorrogação da restrição segue recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por causa do novo coronavírus. Medidas desse tipo têm sido tomadas desde o início da pandemia. Exceções De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, as restrições previstas na portaria não impedem a entrada de estrangeiros por via terrestre, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios, inclusive o de portar visto de entrada, quando o documento for exigido.

As restrições também não impedem a entrada de estrangeiros no País por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios, inclusive o de portar o visto de entrada.