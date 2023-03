Brasil Governo confirma ao menos 259 ataques criminosos em cinco dias no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Um posto de gasolina na região metropolitana de Natal foi alvejado. (Foto: Emerson Medeiros/Inter TV Cabugi)

O governo confirmou ao menos 259 ataques criminosos a prédios públicos, comércios e veículos no Rio Grande do Norte, nessa semana. Segundo a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa. Os dados são do Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública do Nordeste e foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do RN nesse sábado (18).

Segundo a polícia, os registros de novos casos vem caindo dia após dia desde a última terça-feira (14), primeiro dia dos ataques, em que foram registradas 103 ocorrências. Um levantamento do g1 aponta que pelo menos 48 cidades potiguares tiveram ataques registrados desde então.

No entanto, a Secretaria de Segurança Pública admitiu que pode haver casos que ocorreram e que ainda não foram registrados oficialmente, porque ainda dependem de análise da Polícia Civil.

Até este sábado, o governo não havia divulgado nenhum balanço oficial com número de ações criminosas registradas.

Reforço na segurança

Segundo a Secretaria de Segurança do RN, até o início deste sábado (18), 455 agentes de segurança pública foram cedidos para dar apoio ao trabalho das forças estaduais. São agentes da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal, e dos estados do Ceará e da Paraíba. Segundo o governo, novos militares deverão chegar nos próximos dias.

Ainda segundo o governo, foram registradas, até o início da tarde de sábado (18), 106 prisões, incluindo 18 presos na Operação Normandia, deflagrada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. São 31 armas apreendidas, 87 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, além de veículos, dinheiro, drogas e munições apreendidas.

Crimes

Um policial penal do Rio Grande do Norte foi morto a tiros em um atentado realizado por criminosos na noite de sexta-feira (17) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, foi socorrido e levado em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 21h30. Familiares informaram que o policial penal foi atingido com três tiros no braço, na perna e no tórax, enquanto estava em um comércio do bairro.

Outras mortes

O governo ainda não divulgou um balanço com o número de mortos desde o início dos atentados no Rio Grande do Norte. No entanto, a polícia civil confirmou que o assassinato de um comerciante na noite de terça-feira, na Zona Oeste de Natal, tem relação com os ataques. Um suspeito foi preso.

Um suspeito morreu em confronto com policiais na terça. Outro também morreu em troca de tiros com a polícia nessa sexta-feira, durante cumprimento de mandados em uma operação contra integrantes da facção criminosa apontada como responsável pelos ataques.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, 104 pessoas foram presas até às 6h desse sábado. 29 armas de fogo, 87 artefatos explosivos e 23 galões de galões de gasolina também foram apreendidos desde a terça.

Tiroteios e atentados

Pelo menos três tiroteios entre policiais e criminosos foram registrados na noite dessa sexta-feira. Um deles aconteceu na Ponte Newton Navarro, que liga a Zona Norte de Natal às demais regiões administrativas da cidade.

O outro confronto ocorreu no bairro Mãe Luiza. Segundo a polícia, militares foram ao local prender um homem com seis mandados de prisão aberto, após receberem informações sobre a localização dele. Durante a prisão, suspeitos jogaram pedras e pelo menos um atirou contra a polícia, que revidou aos tiros. Não há informação sobre feridos em ambos os casos.

A Polícia Militar também confirmou que houve disparo de armas de fogo após um ataque com um princípio de incêndio criminoso em uma oficina no bairro Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste da capital potiguar. O caso aconteceu por volta das 22h30.

Bombeiros apagaram as chamas e policiais trocaram tiros com suspeitos durante as buscas em um terreno próximo, de onde os autores do ataque teriam jogado um coquetel molotov. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos após incendiarem um antigo depósito com materiais inflamáveis na prefeitura de Ceará-Mirim, na Grande Natal, na noite de sexta-feira. Uma arma de fogo também foi apreendida na ação. Os suspeitos foram encaminhados para Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Em Natal, criminosos com armas em punho expulsaram moradores e incendiaram três casas no bairro Igapó, na madrugada deste sábado (18). Um vizinho que tentou ajudar as vítimas a apagar as chamas foi hospitalizado após inalar fumaça.

Por volta das 3h40, um supermercado localizado em Nova Parnamirim, na Grande Natal, foi incendiado. Segundo o proprietário do estabelecimento, duas garrafas que estavam com combustíveis, usadas para queimar o local, foram encontradas na frente do estabelecimento.

