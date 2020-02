Notas Brasil Governo convoca peritos aposentados do INSS

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O governo decidiu convocar mais uma categoria de aposentados para ajudar a diminuir as filas do INSS. Além de militares da reserva e aposentados civis, peritos aposentados do INSS foram incluídos na lista dos que serão chamados. Decisão mira atendimento a doentes, deficientes e pedidos de aposentadoria por invalidez.

