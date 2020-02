Notas Brasil Delegada deixa o cargo após operação contra milícia no Rio

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Um dia depois da prisão do seu chefe de investigação, a delegada titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), Adriana Belém, entregou o cargo nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, “a decisão foi tomada para garantir a lisura das investigações”. Jorge Luiz Camilo Alves foi detido na operação que prendeu 33 pessoas por indícios de ligação com a milícia na Zona Oeste do Rio.

