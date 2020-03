Saúde Governo coordena repatriação de brasileiros no Peru

19 de março de 2020

Turistas em frente a loja de companhia aérea em Lima: brasileiros ficaram retidos no Peru quando país vizinho fechou as suas fronteiras para conter o avanço do coronavírus. Foto: Agência Senado Turistas em frente a loja de companhia aérea em Lima: brasileiros ficaram retidos no Peru quando país vizinho fechou as suas fronteiras para conter o avanço do coronavírus. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira (19) que turistas brasileiros que estão retidos no Peru serão repatriados nesta sexta-feira (20). No último dia 15, em meio ao aumento do número de casos da Covid-19 no país, o governo peruano decretou quarentena obrigatória para a população e o fechamento das fronteiras por 15 dias.

Após tratativas com o governo do país vizinho e com as companhias aéreas, o Itamaraty, o Ministério do Turismo e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) conseguiram viabilizar voos especiais a Lima. A operação é coordenada pela Embaixada do Brasil na capital peruana, em conjunto com a Latam e a Gol.

Para esta sexta-feira (20) estão previstos dois voos saindo de Lima com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sendo um da Gol e outro da Latam. Os passageiros serão contatados por suas respectivas companhias aéreas para detalhar os procedimentos.

“Informações sobre voos adicionais serão compartilhadas tão logo disponíveis”, informou a embaixada.

O Peru registra 86 casos da doença, segundo último boletim da Organização Mundial da Saúde, divulgado na quarta-feira (18).

O Itamaraty informou ainda que acompanha com atenção a situação de viajantes brasileiros em outros países, como Marrocos e Vietnã, e, por meio das embaixadas, estão sendo feitas gestões junto às autoridades locais para o pronto regresso desses cidadãos.

Senadores apelam por outros turistas

Na manhã desta sexta-feira (20) um avião deve deixar São Paulo para buscar brasileiros isolados por toque de recolher no Peru por causa do covid-19. A repatriação dos turistas, anunciada nesta quinta-feira (19) pelo senador Fernando Collor (Pros-AL), já era cobrada por senadores há algum tempo.

No Twitter, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), publicou vídeo de turista preso havia dias num hotel em Lima, a capital peruana, sem previsão de voo para retornar ao Brasil.

“Já entramos em contato com o consulado brasileiro, mas está fechado, nem abrem o portão, e a embaixada nos manda aguardar, aguardar. Estão demorando demais”, reclama o homem, que não se identifica no vídeo. Em outro vídeo divulgado por Álvaro Dias, esse turista diz ter andado 40 minutos até o consulado, que está fechado com uma notificação de número de emergência, que, segundo ele, não atende.

Alvaro Dias disse que estima-se que 3,5 mil brasileiros estão retidos no Peru, impedidos inclusive de transitar, presos no hotel, alguns sem dinheiro até para comer.

“Mantivemos contato com a diplomacia brasileira para agilizar alguma providência que possa permitir o retorno. Também existem brasileiros pedindo socorro em vários países, como Portugal e Angola. Por isso fizemos esse apelo ao Itamaraty, mesmo com a compreensão das dificuldades do governo em atender a todos, mas pedimos que adote providências com esmero e brevidade para que esses brasileiros possam se sentir amparados”, relatou.

O Itamaraty já recebeu dezenas de pedidos de ajuda que vêm de todas as partes: Portugal, Marrocos, Peru, Chile, Argentina, Republica Dominicana etc. Na maioria dos casos, brasileiros que se encontram no exterior não podem voltar porque as companhias aéreas cancelaram voos. Em muitos casos, os voos ficaram inviáveis economicamente, uma vez que grande parte dos passageiros desiste de viajar, ou não podem ser feitos porque houve o fechamento de fronteira. Viagens aéreas entre países foram uma das principais formas de o vírus se espalhar globalmente, causando a pandemia.

Um dos parlamentares que se mobiliza na tentativa de repatriar brasileiros no exterior, o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), presidente da CTFC (Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor), fez contato com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pedindo ajuda ao Itamaraty para trazer 18 alagoanos que estão em Portugal provenientes de um cruzeiro. Eles estão impedidos de remarcarem passagem de volta. Num ofício, Rodrigo ressaltou o risco de os brasileiros estarem desamparados em país europeu, onde a contaminação pelo coronavírus está numa escala mais avançada.

“O momento é grave e afeta o mundo inteiro. No entanto, não podemos deixar nossos compatriotas sem qualquer apoio ou ajuda num país estrangeiro, onde não contam com plano de saúde e vêm a cidade fechada sem saber a quem recorrer”, argumentou o senador, que também pediu providências à empresa TAP, que faz voos entre o Brasil e Portugal.

