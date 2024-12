Mundo Governo da Alemanha perde voto de confiança e entra em colapso em momento perigoso

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fala durante sessão do Parlamento, onde perdeu o voto de confiança. (Foto: Reprodução)

O chanceler alemão Olaf Scholz perdeu um voto de confiança no parlamento alemão nesta segunda-feira, 16, uma derrota que efetivamente acabou com o governo cada vez mais impopular e abriu caminho para eleições no início do próximo ano.

O colapso do governo apenas nove meses antes das eleições programadas foi um momento incomum para a Alemanha. Esta será apenas a quarta eleição antecipada nos 75 anos desde que o Estado moderno foi fundado, e reflete uma nova era de política mais fraturada e instável em um país há muito conhecido por coalizões duradouras construídas em consenso lento.

Os legisladores alemães votaram para dissolver o governo existente por 394 a 207 votos, com 116 abstenções.

O voto de confiança, no mesmo mês em que o governo francês caiu, aprofunda uma crise de liderança na Europa em um momento de crescentes desafios econômicos e de segurança. A guerra na Ucrânia atingiu um momento decisivo. O presidente eleito Donald Trump está prestes a assumir o cargo nos Estados Unidos. E agora, a maior economia da Europa está nas mãos de um governo interino.

Scholz teve pouca escolha a não ser tomar a etapa pouco comum de pedir o voto de confiança após sua coalizão de três partidos se fragmentar em novembro, encerrando meses de disputas internas amargas e deixando-o sem uma maioria parlamentar para aprovar leis ou um Orçamento.

Mas a incerteza política pode durar meses. As eleições devem ser realizadas em 23 de fevereiro, mas mesmo que, como esperado, seu partido não termine em primeiro, Scholz permanecerá no cargo como chanceler interino até semanas após isso. Ele só deixaria o cargo após a formação de uma nova coalizão, o que provavelmente não acontecerá até abril ou maio.

Sete partidos entrarão na campanha para o Parlamento com chances realistas de ganhar assentos, e alguns nas franjas políticas — especialmente à direita — estão posicionados para terem boas votações, de acordo com pesquisas.

A campanha provavelmente será dominada por várias questões que têm agitado a Europa nos últimos anos. Alemanha e França, tradicionalmente os dois países mais influentes na União Europeia, estão envolvidos em debates sobre como melhor reviver suas economias em dificuldades, fechar divisões sociais crescentes, aliviar as ansiedades dos eleitores sobre a imigração e fortalecer a defesa nacional.

Eles e seus parceiros da União Europeia estão observando cautelosamente a Rússia, onde o Presidente Vladimir Putin escalou ameaças sobre o uso de armas nucleares em meio à guerra de Moscou contra a Ucrânia.

Eles também estão preocupados com sua relação econômica com a China, que se tornou um concorrente formidável para muitas de suas indústrias mais importantes, mas não se tornou o mercado consumidor em expansão para produtos europeus que líderes há muito tempo imaginavam.

E estão se preparando para o início do novo mandato presidencial de Trump, que ameaçou uma guerra comercial e o fim do compromisso dos Estados Unidos com a aliança da Otan, que garantiu a segurança da Europa por 75 anos.

A combinação de desafios provou ser politicamente perturbadora. O presidente Emmanuel Macron da França nomeou seu quarto primeiro-ministro em um ano na sexta-feira e está sob crescente pressão para renunciar. Macron diz que permanecerá no cargo e tentará reparar as profundas fissuras em seu governo sobre o orçamento de 2025.

O governo de Scholz enfrentou desafios orçamentários semelhantes, juntamente com preocupações crescentes sobre como reconstruir o Exército alemão diante de uma Rússia beligerante e das críticas de Trump à Otan.

É um momento inoportuno para a Alemanha ser mergulhada em uma cansativa campanha eleitoral de inverno e um congelamento político que poderia durar até que um novo governo assuma o poder.

“O momento é absolutamente terrível para a UE — basicamente, essas múltiplas crises estão atingindo a UE no pior momento possível, porque o motor tradicional do bloco está ocupado consigo mesmo”, disse Jana Puglierin, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, referindo-se à Alemanha e à França.

A guerra na Ucrânia e a necessidade de fortalecer o exército alemão — e o que isso custará — estarão entre as questões urgentes que provavelmente dominarão a campanha eleitoral, juntamente com a economia em dificuldades, a infraestrutura falha, a imigração e a ascensão dos extremos políticos.

Atrás nas pesquisas, Scholz planeja destacar sua cautela ao fornecer armas à Ucrânia, especialmente equipamento ofensivo sofisticado.

Sob o comando de Scholz, a Alemanha se tornou a maior doadora europeia de armas para a Ucrânia, de acordo com um ranking do Instituto Kiel para a Economia Mundial, uma organização de pesquisa na Alemanha. Mas ele prefere apontar sua decisão de não exportar o sistema de mísseis de longo alcance Taurus. Muitos em Berlim viram a ligação do chanceler com Putin em novembro como uma maneira de atrair aqueles eleitores que estão nervosos com o envolvimento indireto da Alemanha na guerra.

Durante o que foi anunciado como seu primeiro discurso de campanha no mês passado, Scholz criticou seu principal oponente, Friedrich Merz, líder do partido conservador União Democrata Cristã, acusando-o de provocar a Rússia com comentários que sugeriam que ele forneceria mais ajuda militar a Kiev se as forças russas continuassem bombardeando infraestrutura civil.

“Só posso dizer: Cuidado! Você não deve brincar de roleta russa com a segurança da Alemanha”, disse Scholz.

A estratégia parece estar funcionando. Desde o fim da coalizão de três partidos, a aprovação pessoal de Scholz aumentou um pouco. Mas seu partido ainda está aparecendo em torno de 17%, cerca de metade do que os conservadores estão projetados para ganhar.

Scholz terá que lutar arduamente para persuadir os eleitores a lhe dar outra chance. Por enquanto, é Merz, uma figura de longa data no cenário político, que é amplamente esperado para ser o próximo chanceler, dado a forte liderança de seu partido nas pesquisas.

Os três outros partidos principais também são liderados por políticos conhecidos, dois dos quais ocuparam cargos importantes no governo: Christian Lindner, líder dos Democratas Livres pró-negócios, cujo rompimento com o chanceler ajudou a precipitar o colapso da coalizão; e Robert Habeck, o ministro da economia e candidato principal dos Verdes de esquerda.

Mas na paisagem política fraturada da Alemanha, nenhum partido único provavelmente ganhará uma maioria absoluta, levando a negociações potencialmente complicadas para construir uma coalizão mais funcional e duradoura do que a que falhou.

