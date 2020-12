Governo da Bolívia cria imposto para as 152 pessoas mais ricas do país

O presidente da Bolívia, Luis Arce, promulgou um imposto sobre as fortunas superiores a 30 milhões de bolivianos (o equivalente a US$ 4,3 milhões), que atingirá 152 pessoas no país.

“Para a redistribuição da riqueza na Bolívia, promulgamos a Lei 1.357 de Imposto Sobre as Grandes Fortunas, que será aplicado àqueles que possuem um patrimônio superior a 30 milhões de bolivianos”, anunciou Arce. Segundo ele, “milhares de famílias bolivianas serão beneficiadas” pela medida.