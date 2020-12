Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre reabre edital de concessão dos abrigos de ônibus

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O critério de julgamento da licitação é a maior oferta de abrigos Foto: Divulgação O critério de julgamento da licitação é a maior oferta de abrigos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre reabriu o prazo para apresentação de propostas para a concessão dos novos abrigos de ônibus do município. Os interessados podem entregar o material em 17 de fevereiro, quando haverá a nova sessão de abertura dos envelopes.

O aviso sobre o prazo foi publicado na edição desta terça-feira (29) do Diário Oficial de Porto Alegre, juntamente com correções referentes a alguns pontos do edital.

A futura concessão chegou a ter suas propostas conhecidas em 31 de outubro, com três interessados se apresentando, porém, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou posteriormente que uma errata publicada dias antes deveria ter ensejado a reabertura dos prazos da licitação. Embora nenhuma das empresas participantes tenha solicitado a recontagem de prazos, a prefeitura informou que optou por atender ao TCE e evitar mais uma batalha jurídica em torno do edital.

“É sempre subjetivo o entendimento a respeito da necessidade ou não de recontagem de prazos depois da publicação de uma errata, tanto que o próprio TCE apresentou discordância entre a equipe técnica e os conselheiros. Inicialmente, o entendimento da prefeitura, ratificado pela PGM, era de que não fosse necessária a recontagem. Porém, com a sinalização do TCE de que imporia fortes dificuldades ao prosseguimento do certame, optamos por trilhar o caminho que garanta as entregas mais rápidas à população, visando ao interesse público”, explicou o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

A prefeitura aproveitou a recontagem dos prazos para publicar uma nova errata, tornando mais precisas outras informações do edital. “São itens que não alteram qualquer dado relevante do edital, que se mantém com as mesmas variáveis de interesse da versão anterior, mas como houve a necessidade de recontagem de prazos, aproveitamos para esclarecer absolutamente todos os pontos que pudessem gerar alguma dúvida”, enfatizou o secretário-adjunto de Parcerias, Fernando Pimentel.

O critério de julgamento da licitação é a maior oferta de abrigos, partindo de um mínimo de 1.144 abrigos em 813 paradas, podendo chegar ao máximo de 5.325 em 4.163 pontos. A melhor proposta classificada na primeira abertura de propostas, que fica agora invalidada, foi a do consórcio Inova Poa, com 1.507 abrigos. O investimento mínimo previsto é de R$ 29 milhões, e o custo de manutenção está estimado em R$ 339 milhões.

O edital contempla dois modelos de abrigos. O Tipo A possui quatro assentos e três tomadas USB, e o Tipo B, três assentos. Ambos terão piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre itinerário, além de três faces publicitárias.

O modelo também prevê a instalação de cem câmeras de monitoramento, que auxiliarão no cercamento eletrônico, além de pelo menos 150 painéis informando a próxima chegada dos ônibus. O prazo máximo para a instalação de todos os abrigos ofertados será de cinco anos após ser firmado o contrato, que terá duração de 20 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre