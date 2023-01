Mundo Governo da Califórnia decreta alertas e retirada de moradores de áreas de risco após ciclone-bomba

5 de janeiro de 2023

Ventos fortes com rajadas de 136 km/h derrubaram árvores e linhas de energia. (Foto: Caltrans District 1/Divulgação)

A Califórnia emitiu alertas e decretou a retirada de pessoas de áreas costeiras de alto risco após um ciclone-bomba atingir o Estado mais populoso dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (4). Ventos fortes e tempestades ainda são registrados nesta quinta-feira (5).

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência para permitir uma resposta rápida e ajudar na limpeza de outra forte tempestade que atingiu poucos dias antes.

Cerca de 100 mil pessoas ficaram sem eletricidade e dezenas de voos tiveram que ser cancelados em razão dos ventos e chuvas. As tempestades são causadas por uma combinação de ciclone-bomba, uma queda de pressão abrupta e rio atmosférico, um corredor longo e estreito que transporta umidade do oceano, provocando uma precipitação de cerca de 150 milímetros em partes da baía de São Francisco.

No Sul da Califórnia, a tempestade deve ter sua maior intensidade durante a manhã desta quinta, segundo especialistas. De acordo com o San Francisco Chronicle, jornal norte-americano, ao menos duas pessoas morreram por eventos relacionados às chuvas, incluindo um bebê, atingido por uma árvore que caiu com os fortes ventos no condado de Sonoma.

Quedas de árvore, ventos fortes e enchentes também provocaram perdas materiais e deixaram outros feridos. Ventos fortes com rajadas de 136 km/h ou mais forçaram o cancelamento de mais de 70 voos no Aeroporto Internacional de São Francisco e derrubaram árvores e linhas de energia. Bombeiros resgataram uma família após uma árvore cair sobre seu carro.

