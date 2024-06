Mundo Governo da Coreia do Norte informa que vai parar de enviar balões com lixo à Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Os balões começaram a ser vistos sobrevoando o território sul-coreano na noite de terça-feira (28). Foto: Reprodução

A Coreia do Norte informou, neste domingo (2), que vai parar de enviar balões cheios de lixo para a Coreia do Sul, depois de ter enviado centenas deles nos últimos dias, que incluíam plástico, papel, baterias usadas, pontas de cigarro e até fezes.

O Exército sul-coreano disse que cerca de 900 balões foram enviados ao país, informou a agência de notícias France Presse. Os balões começaram a ser vistos sobrevoando o território sul-coreano na noite de terça-feira (28).

“Suspenderemos temporariamente a ação de espalhar resíduos de papel além da fronteira”, disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. “Isso ocorre porque nossa ação é uma contramedida exaustiva”.

Na última segunda-feira (29), a Coreia do Norte disse que os balões foram uma retaliação a uma campanha de propaganda em curso de desertores e ativistas norte-coreanos na Coreia do Sul, que enviam regularmente insufláveis ​​contendo folhetos anti-Pyongyang, alimentos, medicamentos, dinheiro e pen-drives carregados com vídeos de música K-pop e dramas além da fronteira.

O Sul democrático e o Norte comunista permanecem tecnicamente em guerra desde que a Guerra da Coreia de 1950-1953 terminou num armistício em vez de num tratado de paz.

Seul é um firme aliado dos Estados Unidos, com quem realiza regularmente exercícios militares, enquanto Pyongyang está desenvolvendo mísseis e tecnologia nuclear que Seul e Washington dizem violar as resoluções da ONU.

Nos últimos anos, críticos ao regime de Kim Jong-un enviaram para a Coreia do Norte balões com panfletos contendo informações negativas sobre o governo norte-coreano, além de cartões de memória com músicas de k-pop.

A Coreia do Sul desencorajou ativistas a continuarem com a prática, afirmando que ações do tipo não contribuem para a paz. Uma lei proibindo o lançamento de balões chegou a ser aprovada em 2021, mas foi derrubada pela Suprema Corte sob o argumento da liberdade de expressão.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, a Coreia do Norte havia prometido uma “ação olho no olho” contra “coisas sujas” enviadas da Coreia do Sul.

Diante da suposta resposta norte-coreana, as autoridades da Coreia do Sul pediram aos moradores que não se aproximem dos balões enviados pelo Norte. Em vez disso, a população deve acionar a polícia.

“Estes atos da Coreia do Norte violam claramente o direito internacional e ameaçam seriamente a segurança do nosso povo”, afirmaram os militares da Coreia do Sul em um comunicado.

O Sul ainda classificou a atitude do Norte como “desumana” e “vulgar”.

