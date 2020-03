Mundo Governo da Itália decreta bloqueio do país para conter coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Primeiro-ministro, Giuseppe Conte, restringe deslocamentos no país. Foto: Governo da Itália Primeiro-ministro, Giuseppe Conte, restringe deslocamentos no país. (Foto: Governo da Itália) Foto: Governo da Itália

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, decretou nesta segunda-feira (9) bloqueio da Itália como uma medida para conter a propagação do coronavírus (Covid-19), restringindo os deslocamentos no país. Conte disse a repórteres que as medidas adotadas apenas dois dias atrás em grande parte do norte não eram mais suficientes e que teriam que ser estendidas a todo o país a partir de terça-feira (10).

“Nossos hábitos precisam mudar, precisam mudar agora, todos nós precisamos desistir de alguma coisa pelo bem da Itália”, disse Conte. “Fique em casa”.

De acordo com a medida tomada por Conte, as pessoas devem ficar em casa, a menos que tenham razões importantes relacionadas ao trabalho, saúde ou outras necessidades especiais. O deslocamento para o trabalho ainda será permitido.

As escolas e universidades permanecerão fechadas até o dia 3 de abril.

A Itália é o país europeu com o maior número de infectados e de mortos pelo Covid-19. Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram um aumento de número de mortes pelo vírus de 97 para 463 e um crescimento de 24% no total de casos, que chegou a 9.172. Desse total, 733 pessoas estavam em tratamento intensivo.

Nesta segunda-feira, o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a ameaça de uma pandemia de coronavírus se tornou real, mas disse que seria a primeira pandemia que poderia ser controlada.

“Estamos encorajados pela Itália estar tomando medidas agressivas para conter sua epidemia e esperamos que essas medidas se mostrem eficazes nos próximos dias”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário