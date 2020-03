Porto Alegre Prefeitura ministra curso sobre cálculo da tarifa de ônibus

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Evento ocorre nesta terça-feira, das 9h30 às 17h, no TCE. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre promove, nesta terça-feira (10), das 9h30 às 17h, no Auditório Romildo Bolzan do TCE (Tribunal de Contas do Estado), curso sobre a metodologia de cálculo tarifário da Capital. O evento conta com o apoio institucional do TCE e Famurs (Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul).

A prefeitura diz que o objetivo é estimular a participação da sociedade a buscar alternativas para reduzir a tarifa. “É preciso desmistificar o cálculo que define o valor da passagem de ônibus. A população precisa entender essa conta. Quanto maior for a compreensão dos usuários, mais poderão contribuir com sugestões para baratear o valor”, explica o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O método de cálculo será exposto a técnicos, jornalistas, servidores públicos e interessados para que, além do entendimento, após a capacitação, possam colaborar com sugestões para equilibrar o sistema público de transporte. A atividade é gratuita e oferece mais de 200 vagas, conforme inscrição por este link.

Conteúdo Programado:

– Atuação do Controle Externo nos processos de reajuste/revisão das tarifas do transporte coletivo por ônibus

– Etapas do Processo Tarifário em Porto Alegre

– Elaboração da Planilha Tarifária para a Prestação de Serviços por ônibus

– Programa QualiÔnibus: como melhorar a qualidade do transporte coletivo

– Aspectos tarifários inseridos nos contratos de concessão

– Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus em Porto Alegre

– Diagnóstico do transporte coletivo urbano por ônibus nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul

