Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Leite apresentou um painel sobre a situação fiscal do RS e as diretrizes para a retomada da capacidade de investimento do Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite apresentou um painel sobre a situação fiscal do RS e as diretrizes para a retomada da capacidade de investimento do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite afirmou nesta segunda-feira (9) que o edital de duplicação da RSC-287 deve ser publicado ainda no primeiro semestre. A afirmação aconteceu durante o evento Tá na Hora, organizado pela ACI (Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz), onde foi palestrante convidado. A reunião-almoço é voltada para o debate de pautas da comunidade empresarial da região.

Após a posse da nova diretoria da ACI, Leite apresentou um painel sobre a situação fiscal do Rio Grande do Sul e as diretrizes do governo para retomar a capacidade de investimento do Estado.

Dentro das medidas de estímulo à competitividade, o governador destacou a redução de custos em logística e infraestrutura para quem produz no Estado, por meio de parcerias com a iniciativa privada.

Como exemplo, citou uma demanda antiga da região, a duplicação da RSC-287. “É uma via prioritária para esta região e para o Estado, e estamos acelerando o processo de concessão à iniciativa privada. O edital deve ser publicado ainda no primeiro semestre, prevendo obras de duplicação do trecho Tabaí-Santa Cruz nos primeiros seis anos anos de concessão”, disse Leite.

