Mundo Governo da Venezuela marca eleição presidencial para 28 de julho, dia de aniversário de Hugo Chávez

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

O pleito seguirá os termos do acordo entre o governo e a oposição. Foto: Reprodução O pleito seguirá os termos do acordo entre o governo e a oposição. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas em 28 de julho, data de aniversário de Hugo Chávez, mentor e antecessor de Nicolás Maduro, que morreu em 2013. O pleito seguirá os termos do acordo entre o governo e a oposição, informou, nesta terça-feira (5), a autoridade eleitoral.

Tradicionalmente, as eleições no país acontecem em dezembro. Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), um órgão controlado pelo governo, anunciou que a diretoria do organismo aprovou por unanimidade a data das eleições. Nicolás Maduro deverá tentar reeleição.

Ainda não está claro quem ele enfrentará como desafiante da oposição.

Maria Corina Machado, que venceu por esmagadora maioria as primárias da oposição em outubro, teve a proibição de concorrer a cargos públicos mantida pelo Supremo Tribunal venezuelano em janeiro, levando ao restabelecimento das sanções pelos Estados Unidos.

Reação no governo brasileiro

Entre membros do governo do Brasil, o agendamento de um dia para a votação na Venezuela foi tido como um alívio. Em outubro do ano passado, o governo da Venezuela e a oposição chegaram a um acerto sobre as eleições e assinaram um documento chamado Acordo de Barbados, que estabelece diretrizes de como as eleições devem acontecer. Pelos termos, a votação para presidente deverá ser realizada no segundo semestre de 2024.

Como a data fixada pelo Conselho Nacional Eleitoral é em julho, está dentro desse período, o que agradou membros do governo brasileiro.

