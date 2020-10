O governo das Filipinas ordenou, nesta segunda-feira (26), o retorno ao país da sua embaixadora no Brasil, Marichu Mauro, após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que a mostram agredindo uma empregada doméstica dentro da residência diplomática, em Brasília.

Vídeos que revelam as agressões contra a funcionária, também de origem filipina, foram ao ar no domingo (25) no programa Fantástico, da TV Globo. As imagens são usadas como provas em uma denúncia feita contra a embaixadora no fim de agosto.