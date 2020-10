A Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos) anunciou nesta segunda-feira (26) uma nova “descoberta emocionante” sobre a Lua. Segundo a agência, foi encontrada água na superfície lunar.

Os cientistas ainda não sabem se a água é potável e se ela poderá ser usada como um recurso natural. A agência explicou que foram detectadas moléculas de água, mas ainda não se sabe o estado. “Muitas pessoas pensam que a detecção que fiz é água em forma de gelo, o que não é verdade. São apenas as moléculas de água – porque estão tão espalhadas que não interagem umas com as outras para formar gelo ou estar na forma líquida”, disse Casey Honniball, pesquisadora da Nasa e autora do estudo que confirmou a existência de H2O na Lua.