Governo de Donetsk orienta civis a fugirem enquanto a Rússia intensifica ofensiva no leste

6 de julho de 2022

Segundo o governador da última província de Donbas não controlada pela Rússia, os bombardeios estão se intensificando e atingindo alvos aleatórios Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O governador de Donetsk, a última província do leste da Ucrânia parcialmente sob controle da Rússia, pediu a seus mais de 350.000 moradores que fugissem enquanto Moscou aumentava sua ofensiva e alertas aéreos eram emitidos em quase todo o país.

“O destino de todo o país será decidido pela região de Donetsk”, disse Pavlo Kirilenko a repórteres em Kramatrosk, o centro administrativo da província e sede do quartel-general regional dos militares ucranianos. Segundo ele, tirar as pessoas da província é necessário para salvar vidas e permitir que o exército ucraniano defenda melhor as cidades do avanço russo.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou vitória na província vizinha de Luhansk na segunda-feira, um dia depois que as tropas ucranianas se retiraram de seu último ponto de apoio na cidade de Lisichansk. A província de Donetsk, também parte da região de Donbas, cuja captura tem sido um alvo do Kremlin desde que seu foco mudou para o leste, está se preparando.

O governador disse que um mercado central em Sloviansk, bem como uma área em Bakhmut, incluindo uma escola e outros prédios, recentemente foi alvo de bombardeios russos. “Peço a todos: fujam!” ele twittou na terça-feira, mostrando fotos do mercado de Sloviansk em chamas.

Para os russos, “os civis são apenas um alvo”, escreveu ele na terça-feira no Facebook. “O bombardeio será repetido.” Ele alertou que todos os moradores que ficam em Bakhmut estão arriscando suas vidas.

O pedido do governador parecia representar uma das maiores retiradas sugeridas da guerra, embora não esteja claro se as pessoas estarão dispostas e aptas a fugir com segurança. De acordo com a agência de refugiados da ONU, estima-se que mais de 7,1 milhões de ucranianos estejam deslocados na Ucrânia e mais de 4,8 milhões de refugiados deixaram o país desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, disse que alertas aéreos foram emitidos na noite de terça-feira em quase todo o país, em muitos lugares após um longo período de relativa calma durante o qual as pessoas procuraram uma explicação.

“Você não deve procurar lógica nas ações dos terroristas”, disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. “O exército russo não faz pausas. Ele tem uma tarefa – tirar a vida das pessoas, intimidar as pessoas – para que mesmo alguns dias sem um alarme aéreo já pareçam parte do terror.”

