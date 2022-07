Economia Exportações brasileiras de carne bovina registram recorde em junho

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Na comparação com junho de 2021, o aumento foi de 36,8% (US$ 835 milhões) Foto: Agência Brasil Na comparação com junho de 2021, o aumento foi de 36,8% (US$ 835 milhões)(Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A receita com a exportação brasileira de carne bovina no mês de junho foi a melhor da série histórica, desde 1997, com US$ 1,14 bilhão. Na comparação com junho de 2021, o aumento foi de 36,8% (US$ 835 milhões).

Quando se olha o volume, a alta foi de 6,6%, passando de 164 mil toneladas para 175 mil toneladas entre os dois períodos. Já na comparação com maio de 2022, houve aumento de 5,4% na receita, que foi de US$ 1,08 bilhão no mês anterior.

Os dados foram levantados pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior) e divulgados pela Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).

No primeiro semestre deste ano, a exportação de carne bovina cresceu 52% em receita em comparação com igual período de 2021. De janeiro a junho deste ano, o faturamento com as vendas chegou a US$ 6,2 bilhões, ante US$ 4,08 bilhões no mesmo período do ano passado.

Em volume, o aumento foi de 21,5%, passando de 874 mil toneladas em 2021 para 1,06 milhão de toneladas até junho deste ano. No mesmo período, o preço médio da proteína cresceu 25,1%, passando de US$ 4,6 mil a tonelada para US$ 5,8 mil por tonelada.

O presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, disse em comunicado que “os números mostram que a carne bovina brasileira ganha cada vez mais espaço no comércio internacional, graças não só à qualidade do nosso produto, mas também ao posicionamento do Brasil como um importante parceiro comercial de outras nações e não como competidor”.

No primeiro semestre de 2022, o Brasil exportou carne bovina para 132 países, sendo que os principais compradores foram a China, com US$ 3,6 bilhões, alta de 86% ante US$ 1,96 bilhão registrados no mesmo período de 2021.

No mesmo período, o volume cresceu 35,3% e ficou em 540 mil toneladas ante cerca de 400 mil toneladas. Na sequência estão os Estados Unidos, com faturamento de US$ 530 milhões no semestre, alta de 67% em relação aos US$ 317 milhões registrados no mesmo período de 2021.

A alta no volume foi de 83%, com 78 mil toneladas ante 42,6 mil toneladas. Os embarques para a União Europeia cresceram 35% em receita com US$ 281 milhões ante US$ 207 milhões, enquanto o volume embarcado aumentou 16,4% e fechou o período com 36,5 mil toneladas ante 31 mil toneladas no acumulado de 2021.

