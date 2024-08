Mundo Governo de Nicolás Maduro rejeita relatório das Nações Unidas com críticas às eleições na Venezuela

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maduro está no poder desde a morte de Hugo Chávez, em 2013 Foto: Zurimar Campos/Presidência da Venezuela Maduro está no poder desde a morte de Hugo Chávez, em 2013. (Foto: Zurimar Campos/Presidência da Venezuela) Foto: Zurimar Campos/Presidência da Venezuela

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo de Nicolás Maduro rejeitou um relatório preliminar apresentado por especialistas da ONU (Organização das Nações Unidas) que concluiu que o CNE (Conselho Nacional Eleitoral) não cumpriu “medidas básicas de transparência e integridade” nas eleições venezuelanas.

“Representa um ato absolutamente imprudente que mina a confiança nos mecanismos concebidos para a cooperação e assistência técnica”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, na terça-feira (13).

No comunicado compartilhado nas redes sociais, o governo venezuelano disse que o parecer emitido por quatro especialistas eleitorais da ONU “nada mais é do que um ato de propaganda que serve os interesses golpistas da extrema direita venezuelana”.

Os especialistas alertaram que a não publicação de resultados detalhados do pleito “não tem precedentes nas eleições democráticas contemporâneas”.

As eleições venezuelanas ocorreram em 28 de julho. O CNE proclamou a reeleição de Maduro. A oposição e diversos países não reconhecem o resultado e alegam fraude no pleito. Uma onda de protestos eclodiu no país após o anúncio da vitória do chavista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-de-nicolas-maduro-rejeita-relatorio-das-nacoes-unidas-com-criticas-as-eleicoes-na-venezuela/

Governo de Nicolás Maduro rejeita relatório das Nações Unidas com críticas às eleições na Venezuela

2024-08-14