Polícia investiga suposta fraude no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Os policiais apreenderam documentos, computadores e celulares dos investigados Foto: Polícia Civil/Divulgação Os policiais apreenderam documentos, computadores e celulares dos investigados. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Soldanus para investigar os supostos crimes de fraude à licitação e associação criminosa no IPAG (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí).

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e quebras de sigilos bancários e fiscais no município, em Alvorada e Belo Horizonte (MG). Os policiais apreenderam documentos, computadores e celulares dos investigados. Ninguém foi preso.

A investigação iniciou a partir do recebimento de um relatório do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado) apontando irregularidades no processo de licitação para a precificação da folha de pagamento dos servidores municipais de Gravataí, que culminou com a contratação de uma empresa de outro Estado.

Segundo a Polícia Civil, foram constatados fortes indícios de direcionamento da licitação e favorecimento, por parte de servidores públicos, para a contratação da referida empresa.

“Assim sendo, foi instaurado inquérito policial para investigar possíveis crimes de fraude à licitação e associação criminosa. Além disso, foi apurado o desperdício de milhares de reais por uma contratação desnecessária, com duas prorrogações contratuais decorrentes de cálculos errôneos da empresa em foco. Ao final, estima-se que o IPAG pagou direta e indevidamente à empresa investigada o valor de R$ 218,4 mil”, informou a polícia.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Gravataí divulgou uma nota sobre a operação. Confira, abaixo, na íntegra.

“A prefeitura de Gravataí esclarece que as supostas irregularidades em apuração decorrente da Operação Soldanus se deram em processo de licitação do Instituto de Previdência dos Servidores de Gravataí (IPAG) realizado no ano de 2018, na gestão anterior do município, e relativo à concessão da folha dos aposentados e pensionistas. A atual gestão acompanha e está colaborando com a investigação da Polícia Civil. Importante destacar também que, em 2024, foi realizada nova adjudicação para a gestão da folha dos inativos e pensionistas, sem a participação de intermediários. A prefeitura reforça que está à disposição dos órgãos de controle e da Polícia Civil para a elucidação dos fatos, com o compromisso da transparência e respeito aos recursos públicos.”

