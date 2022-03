Brasil Governo decide antecipar 13º salário de aposentados da Previdência Social e liberar saque de R$ 1 mil do FGTS

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tradicionalmente, os pagamentos eram feitos no segundo semestre. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Tradicionalmente, os pagamentos eram feitos no segundo semestre. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal decidiu repetir, neste ano, a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência. A medida já foi adotada em 2020 e 2021 – nesses anos, foi justificada pelos impactos econômicos da pandemia de covid.

O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira (17). Segundo o modelo desenhado até o momento, a primeira parcela do 13º será paga em abril, e a segunda, em maio. Tradicionalmente, os pagamentos eram feitos no segundo semestre.

FGTS

Outra medida será a liberação de um saque de R$ 1 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores com carteira assinada. O presidente Jair Bolsonaro deve assinar uma medida provisória, no mesmo dia, com as regras para o saque.

A avaliação do governo federal é de que essas medidas serão importantes para impulsionar o crescimento econômico nesse primeiro semestre, afetado negativamente pelo aumento da taxa básica de juros. Os repasses devem ajudar a reduzir o endividamento da população de baixa renda, o que também pode gerar dividendos eleitorais a Bolsonaro.

Há um efeito colateral importante, no entanto, dessa injeção de dinheiro na economia: o estímulo ao consumo gera aumento da inflação – que já está alta e também vem sendo impulsionada por fatores externos, como a instabilidade no mercado global de petróleo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil