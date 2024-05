Rio Grande do Sul Governo disponibiliza mapa interativo que mostra bloqueios em rodovias do RS em tempo real

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O CRBM alerta a população quanto aos riscos nas rodovias após as enchentes e solicita que os deslocamentos sejam feitos apenas em caso de necessidade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou a operar nesse domingo (5), a plataforma de rotas criada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Devido as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e devastaram algumas rodovias, os militares desenvolveram um sistema que mostra as rotas alternativas de ligação disponíveis entre os municípios.

Por meio do link crbm.bm.rs.gov.br/rotas, o motorista será direcionado à página do Sistema de Rotas CRBM, onde poderá pesquisar os trajetos cadastrados e após escolher seu destino, ao clicar em “acessar rota”, será direcionado ao aplicativo de GPS e poderá iniciar seu deslocamento.

Cabe salientar que a plataforma de pesquisa é diferente do sistema de GPS. No sistema do CRBM constam apenas rotas previamente cadastradas. Caso não tenha o trajeto pesquisado disponível, pode ser solicitado ao CRBM e então, uma rota viável será estudada e cadastrada no sistema. A solicitação de rota pode ser feita ao Copom do CRBM, que conta com um plantão 24 horas, através do WhatsApp: (51) 98687-4056.

Os dados estão sendo atualizados em conjunto com o Waze e o Google, a fim de integrar as plataformas e auxiliar os veículos de resgate na busca de pessoas em situação de emergência. O efetivo está atuando em todos os pontos de bloqueio e rodovias do estado desde o início dos eventos climáticos no RS. A página iniciou as atividades com 40 rotas que serão atualizadas conforme outros trajetos forem cadastrados. As rotas são estratégicas em conformidade com órgãos públicos.

O CRBM alerta a população quanto aos riscos nas rodovias após as enchentes e solicita que os deslocamentos sejam feitos apenas em caso de necessidade.

“Esse mapa é fundamental para que os gaúchos saibam a situação, em tempo real, das rodovias. As nossas equipes estão trabalhando para que as estradas sejam desobstruídas o mais rápido possível, com segurança”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-disponibiliza-mapa-interativo-que-mostra-bloqueios-em-rodovias-do-rs-em-tempo-real/

Governo disponibiliza mapa interativo que mostra bloqueios em rodovias do RS em tempo real

2024-05-05