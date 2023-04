Colunistas Governo do Brasil corre para ter estrutura compatível com a demanda dos turistas americanos

Por Leandro Mazzini | 27 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Governo do Brasil corre para ter estrutura compatível com a demanda dos turistas americanos – no próprio Estados Unidos. O Decreto 11.500 assinado na terça-feira transformou em Consulado-Geral o Vice-Consulado em Orlando, na Flórida. O Brasil conta também com a Embaixada em Washington e o Consulado de Miami preparados para o serviço. É que a partir de setembro passa a valer a exigência do Visto de turista para os americanos viajarem para cá. A despeito da chiadeira das agências de viagens americanas, e do receio do trade turístico brasileiro de perder mais visitantes, o staff será reforçado nas unidades na terra do Tio Sam.

Pelo ralo

O adiamento da assinatura do contrato de desestatização da Corsan com a Aegea já gerou prejuízo de R$ 160 milhões para o Governo do Rio Grande do Sul. É o valor que os R$ 4,15 bilhões do negócio renderia considerando o CDI acumulado de janeiro a abril. São cerca de R$ 1,5 milhão por dia que o Governo deixa de receber em rendimentos além dos investimentos. A assessoria não respondeu a Coluna.

Fogueira acesa

Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Caruaru (PE) disputam há anos o título informal de maior festa de São João do Brasil, em junho. Outras tantas cidades do Nordeste elevam sua festa a patamares nacionais. Agora, Maceió lançou ontem em São Paulo o seu “São João Massayó, o maior do Litoral brasileiro”, para agências de viagens. Hoje, em Brasília, a Secretaria de Turismo da Bahia promove o São João baiano para agentes.

Dia do Terço

Católico praticante que é, o vice-presidente Geraldo Alkmin assinou com gosto um ofício à mesa. Sancionou a Lei 14.558, aprovada no Congresso, que institui o 8 de Setembro como Dia do Terço dos Homens. São grupos de orações que crescem na Igreja Católica.

Cana no saldo

A produção de cana-de-açúcar na safra 2023/24 deverá crescer em 4,4% em relação ao ciclo 2022/23, estimada em 637 milhões de toneladas. O incremento é influenciado tanto pelo melhor rendimento das lavouras como pela maior área destinada ao cultivo da cultura, como mostra o 1º Levantamento de Cana-de-Açúcar divulgado pela Conab.

Endereço do milhão

A Caixa divulgou um ranking de lotéricas que mais premiam no Brasil. No topo aparece a Lotérica Aldeota, de Fortaleza. Ela já teve 32 títulos como a que mais vendeu bolões no Brasil, e também volantes premiados num total de R$ 125 milhões a dezenas de acertadores, em anos. A informação é do BNL Data.

ESPLANADEIRA

# Sylvie Burstin lança nova coleção no SLS Puerto Madero, em Buenos Aires.

# Jérôme Poignard apresenta a exposição “Luzes”, no Shopping Cassino Atlântico.

# Eco Gaia Design de Interiores abre as portas dia 6 de maio com novo conceito de espaço corporativo.

# West Shopping promove, dias 28 e 29, o “Festival de Dança Mixtura”.

# Revista Maximus Star será lançada domingo no Shopping Jardim Guadalupe.

# Vizzela Cosméticos lança primeira linha de esponjas e pincel de maquiagem

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

2023-04-27