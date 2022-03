Rio Grande do Sul Governo do Estado anuncia R$ 490,2 milhões de investimentos em rodovias federais no RS

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Fazem parte do conjunto de obras a duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba a Pelotas. Foto: Divulgação Fazem parte do conjunto de obras a duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba a Pelotas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta sexta-feira (25), no Palácio Piratini, investimento de R$ 490,2 milhões em recursos do Estado para a conclusão de obras em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Os recursos serão aportados a partir de um termo de cooperação entre o governo do RS e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Fazem parte do conjunto de obras a duplicação da BR-116 no trecho de Guaíba a Pelotas e melhorias operacionais no segmento norte da rodovia (Novo Hamburgo e Porto Alegre), obras de segurança viária na BR-290 e a duplicação da rodovia entre Eldorado do Sul e Pantano Grande.

O governador destacou que o aporte estadual ocorre pelo impacto que a conclusão das obras vai gerar no desenvolvimento do Estado. “Não são apenas obras da União, são obras fundamentais para o nosso Estado e acompanhamos a demanda da população por elas. A divisão que fazemos entre os entes de governo existe do ponto de vista administrativo, mas a vida das pessoas não acompanha essa divisão. Não existe um povo municipal, estadual e federal, existe um só povo, e esse povo necessita dessas obras”, disse.

Leite explicou que foram priorizadas obras que têm contrato em vigência e para as quais há capacidade de execução, e lembrou que algumas já estão com a conclusão atrasada há mais de cinco anos.

O termo de cooperação começou a ser construído a partir de iniciativa do governo do Estado com o Ministério da Infraestrutura. Em fevereiro, o governador se reuniu com o ministro Tarcísio de Freitas e solicitou uma revisão nos orçamentos de capacidade de execução ao longo de 2022 para que o Estado pudesse aportar recursos para obras em estradas federais no Rio Grande do Sul.

Na próxima semana, o governo do Estado encaminha um projeto de lei à Assembleia Legislativa solicitando a autorização de um remanejo orçamentário que viabilize o aporte dos recursos para as obras. Paralelo a isso, o Estado e o Dnit trabalharão nos ajustes do termo de cooperação O governo federal executará e acompanhará as obras, e o Estado realizará os pagamentos de acordo com os níveis de execução, sem repasse de recursos entre os entes. As obras também serão fiscalizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Obras que receberão recursos

• Duplicação da BR-116 (Guaíba–Pelotas)

Valor: R$ 96 milhões

▪ Inclui lotes 5 e 10 (ponte no rio Camaquã)

• Melhorias operacionais na BR-116 Norte (Novo Hamburgo–Porto Alegre) – lote 1

Valor: R$ 185 milhões

Complexo Sinos–Scharlau: km 240,2 ao km 245,7

▪ Viaduto da Scharlau

▪ Viaduto da Scharlau – rua lateral

▪ Viário Sinos–Scharlau

Complexo Esteio: km 253,3 ao km 256,2

▪ Viaduto de duplicação ao parque de Esteio

▪ Viaduto Celina Kroeff

▪ Viaduto de retorno do parque

▪ Viário Esteio

• Melhorias operacionais na BR-116 Norte (Novo Hamburgo–Porto Alegre) – lote 2/passarelas

Valor: R$ 30 milhões

▪ Passarela rua São Simão

▪ Passarela av. coronel Frederico Linck

▪ Passarela estação Trensurb

▪ Passarela av. Industrial

▪ Passarela da rua Cristóvão Colombo

▪ Passarela rua Major Sezefredo

• Duplicação da BR-290 Eldorado do Sul–Pantano Grande

Valor: R$ 165 milhões

▪ Execução do perímetro urbano de Butiá, inclusive pavimentação

▪ Execução da interseção de acesso à Copelmi

▪ Pavimentação da duplicação entre o km 189 e o km 199, inclusive com construção da ponte sobre o arroio Francisquinho, no km 193

▪ Conclusão do perímetro urbano de Pantano Grande e pavimentação do trecho restante

▪ Duplicação, km 214 ao km 228, inclusive com a ponte sobre o rio Tabatingaí, no km 222,5

• Segurança viária da BR-290

Valor: R$ 14,2 milhões

▪ Vila Nova do Sul – rótulas de acesso

▪ Santa Margarida do Sul – rótulas de acesso

▪ São Gabriel – implantação de rua lateral (lado direito).

