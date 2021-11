Rio Grande do Sul Governo do Estado anunciou até agora investimento recorde de R$ 3,91 bilhões no Avançar

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Em seis meses, o governo do Estado anunciou R$ 3,91 bilhões para serem aplicados em diferentes áreas, até 2022, dentro do Avançar Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Em seis meses, o governo do Estado anunciou R$ 3,91 bilhões para serem aplicados em diferentes áreas, até 2022, dentro do Avançar. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O segundo semestre de 2021 marca a retomada dos investimentos no Rio Grande do Sul. Em seis meses, o governo do Estado anunciou R$ 3,91 bilhões para serem aplicados em diferentes áreas, até 2022, dentro do Avançar.

O programa contempla obras e serviços em segurança pública, saúde, educação, cultura e inovação, educação, esporte e segurança entre outras ações. As medidas visam acelerar o crescimento econômico e melhorar a qualidade da prestação de serviços à população gaúcha, além de tornar o Estado mais atrativo para investimentos, com geração de emprego e renda.

O mais recente projeto foi lançado na sexta-feira (19), o Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativos, durante cerimônia no Palácio Piratini, conduzida pelo governador Eduardo Leite, pelo secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, com participação do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Com o Avançar na Segurança (lançado em 21/10) e o Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo, o total aplicado na área da segurança pública dentro do programa chega a R$ 745,9 milhões.

Os valores anunciados até agora são provenientes de recursos do Tesouro estadual. Isso só foi possível pela atuação do governo, com apoio da Assembleia Legislativa, em duas frentes: reformas na máquina pública, que reduziram a despesa, e privatizações, que geram recursos extraordinários e ainda abrem espaço para a entrada de investimentos privados.

Até o momento, são mais de R$ 3,9 bilhões, mas o total deverá superar os R$ 4 bilhões dentro do programa Avançar, com investimentos na agricultura e em outras áreas que em breve serão anunciadas. O governador Leite destaca que o Estado, que há até pouco tempo não pagava suas contas e os salários em dia, agora tem capacidade não só de cumprir com compromissos, mas de planejar investimentos, atuando em diversas frentes consideradas prioritárias pelo Estado.

