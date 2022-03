Rio Grande do Sul Governo do Estado assina termo de intenção de cessão do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

A instituição já se encontrava sob intervenção do Estado do Rio Grande do Sul desde 2020. Foto: Reprodução A instituição já se encontrava sob intervenção do Estado do Rio Grande do Sul desde 2020. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Estado assinou um termo de intenção de cessão de uso do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo. A instituição já se encontrava sob intervenção do Estado do Rio Grande do Sul desde 2020, com gestão do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS).

O documento é um protocolo de intenções que passa a estrutura física e a capacidade instalada da instituição do município de Rio Pardo e da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos para a Secretaria da Saúde (SES), para seguir prestando serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo também foi assinado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que atuará como interveniente.

O hospital oferece pelo SUS porta de entrada de urgência e emergência, ambulatórios nas especialidades de traumato-ortopedia e cirurgia geral, além de maternidade e leitos de saúde mental. É referência para os municípios da 28ª Região de Saúde, que, além de Rio Pardo, contempla também Candelária, Pantano Grande, Sinimbu e outros.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a gestão do Hospital Regional seguirá, por enquanto, com a IAHCS, até se resolverem todos os processos legais que a cessão de uso exige e seja possível realizar um chamamento público para definir a nova gestão que permanecerá de forma definitiva à frente da instituição. “Vamos manter a gestão do hospital seguindo os princípios da administração pública, e tomar todas as providências para modernizar a estrutura e adquirir novos equipamentos”, disse Arita.

O prefeito de Rio Pardo, Edivilson Brum, participou da assinatura do termo na terça-feira (22). “O Estado tem mais recursos e mais expertise do que o município para dar seguimento aos servicos de saúde ambulatorial e hospitalar. Esse é um passo inicial para retomarmos o sonho de tornar o Hospital Regional em uma grande referência”, afirmou.

