Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Ao todo R$ 25 milhões serão destinados ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade vítimas das chuvas intensas e enchentes que atingiram o Estado. Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini Ao todo R$ 25 milhões serão destinados ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade vítimas das chuvas intensas e enchentes que atingiram o Estado. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta terça-feira (12) uma nova etapa do programa “Volta por Cima”, com aporte de R$ 25 milhões para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade vítimas das chuvas intensas e enchentes que atingiram o Estado entre 2 e 6 de setembro.

O governador Eduardo Leite assinou o Decreto 57.193 que regulamenta a nova fase do programa, estabelecendo o pagamento de uma parcela única de R$ 2,5 mil para famílias desalojadas ou desabrigadas e de R$ 700 para famílias atingidas, que tiveram dano parcial na residência, mas que nela permanecem.

Dos R$ 25 milhões destinados para essa ação, R$ 20 milhões são oriundos de recursos da Assembleia Legislativa e R$ 5 milhões, do Tribunal de Justiça.

Como ter direito

Para acessar os recursos, a família precisa constar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o município onde o cidadão reside ter sido incluído nos Decretos Estaduais 57.177 (6/9/2023) e 57.178 (10/9/2023), que declaram calamidade, ou ter editado decreto próprio e obtido homologação por parte do Estado.

Cumpridos os requisitos, as famílias afetadas poderão ser cadastradas pelas equipes de assistência social municipais por meio do site do programa. As famílias serão beneficiadas com o valor a ser creditado no Cartão Cidadão da pessoa da referência de cada núcleo.

“É importante que as prefeituras estejam alinhadas com a Secretaria de Assistência Social para que o dinheiro chegue mais rapidamente para quem mais precisa”, disse o governador.

O programa

O “Volta por Cima” foi lançado em junho pelo Executivo estadual, com o objetivo de auxiliar as vítimas de situações de calamidade ou emergência. Embora tenha sido lançado em razão de um ciclone extratropical ocorrido em junho, a norma permite que o auxílio seja usado em outros casos de eventos climáticos adversos, como as enchentes deste mês.

Cadastro

A identificação dos núcleos familiares desalojados, desabrigados e atingidos, que servirá de referência para identificação dos beneficiários do auxílio financeiro, pode ser realizada por cadastro no site voltaporcima.rs.gov.br desde esta terça. O Piratini fornecerá os dados necessários para a identificação do cadastrado e a inclusão dos beneficiários validados pelos municípios por intermédio das secretarias municipais de Assistência Social.

Importante salientar que a população não poderá se cadastrar diretamente no portal, pois apenas as equipes municipais terão acesso ao formulário. As pessoas afetadas deverão buscar inclusão no cadastro junto ao seu município.

O município e os cadastradores designados deverão firmar termo de responsabilidade tendo como objeto o correto uso da ferramenta e das informações nela lançadas. Se ocorrer divergência de endereço entre o CadÚnico e o cadastro do programa, a inclusão dos beneficiários deverá ser validada pelo município em que efetivamente residem, previamente ao pagamento, mediante ofício remetido ao secretário da Assistência Social até 10 de novembro.

Pagamentos

Quanto antes os municípios preencherem o cadastro, mais rápido o benefício poderá ser pago, com previsão de início já na próxima semana. Os valores serão creditados diretamente no Cartão Cidadão dessas famílias. Para aqueles que ainda não têm o documento, ele será emitido automaticamente pelo Banrisul, e os beneficiários devem buscar na agência designada para isso no seu município. As datas e os endereços serão informados no momento da liberação dos recursos.

O detalhamento sobre os repasses de recursos, a consulta pelo número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e demais informações relativas ao auxílio financeiro serão disponibilizadas no site voltaporcima.rs.gov.br para acompanhamento dos beneficiários.

Afetados pelo ciclone

Um lote residual de famílias desabrigadas ou desalojadas pelo ciclone que atingiu o Estado em junho recebeu nessa segunda (11), o crédito de R$ 2,5 mil no Cartão Cidadão. São beneficiários para os quais os municípios esclareceram a divergência de cidade entre o local de coleta do formulário e o CadÚnico. Para consultar se têm direito ao benefício, os cidadãos podem acessar o site do Volta por Cima e informar seu CPF.

