Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Ferramenta permite acompanhamento de dados como data de reabertura e forma de atendimento aos estudantes. (Foto: Reprodução)

Informações sobre a situação de cada escola estadual do Rio Grande do Sul podem ser consultadas no Mapa de Retorno, disponibilizado pela Secretaria da Educação (Seduc).

O painel de monitoramento permite que seja acompanhada a situação das escolas da Rede Estadual, com dados como o número total de instituições de ensino e o percentual de quantas já retornaram, além de atualizações sobre estudantes que estão de volta às atividades escolares.

É possível ainda fazer a consulta por município, Coordenadoria Regional e unidade escolar.

Na ferramenta estão disponíveis também dados como a data em que as atividades foram retomadas ou o dia de previsão de retorno, além das formas de atendimento aos estudantes. O mapa está disponível também no site SOS Rio Grande do Sul.

Na última atualização do serviço, na noite dessa quarta-feira (5), era possível ver que das 2.338 escolas estaduais gaúchas, 2.212 (94,6%) estão em atividade. De um total de 741.831 estudantes matriculados na rede, 691.008 (93,1%) já estão em atividade, desses, 675.960 (91,1%) de forma presencial.

Conselho Estadual

Em cerimônia realizada de forma remota na manhã dessa quarta, novos conselheiros tomaram posse para constituir o colegiado do Conselho Estadual de Educação (CEEd). Composto por membros do Poder Executivo e por representantes da sociedade civil, o órgão é responsável por fiscalizar, normatizar e orientar as políticas educacionais nas instituições de Ensino Primário, Médio e Superior do Estado. O mandato dos integrantes do CEEd tem duração de quatro anos.

Conselheiros que tomaram posse:

— Membros do Executivo Estadual nomeados:

* Bruno Ferreira

* Fabrício Soares

* Letícia Grigoletto dos Santos

* Luís Felipe Loro

* Márcia Adriana de Carvalho

* Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher

* Karla Fernanda Wunder da Silva

* Márcia Sartor Coiro

* Oswaldo Dalpiaz (reconduzido)

— Pelo Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers):

* Helenir Aguiar Schürer

* Rose Mary Freitas da Silva

— Pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS):

* Sandra Balbé de Freitas

— Pela Federação das Associações e Círculo de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul (ACPM/Federação):

* Carla Tatiana Labres dos Anjos

— Pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs):

* Fátima Anise Rodrigues Ehlert

— Pela União Gaúcha dos Estudantes (Uges):

* Nelson Soares da Almeida Junior.

Os Conselhos Estaduais de Educação foram instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961. Eles são responsáveis pela normatização e fiscalização das instituições de Ensino Primário, Médio e Superior do Estado, além de supervisionar as escolas municipais nas cidades que não possuem um órgão próprio.

Com gestão autônoma, os Conselhos também sugerem medidas e políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino. Suas competências são estabelecidas pela Constituição Federal e devem respeitar as diretrizes e bases nacionais. No Rio Grande do Sul, o conselho é composto por 28 membros, com nível superior e experiência comprovada na área de educação, sendo 14 escolhidos pelo chefe do Poder Executivo e 14 indicados pela comunidade escolar.

