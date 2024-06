Rio Grande do Sul Operação de limpeza em Canoas já recolheu mais de 5 mil cargas de resíduos

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

O trabalho está reforçado com 40 retroescavadeiras, 120 caminhões-caçamba basculantes, dez caminhões-garra, duas motoniveladoras e quatro pás carregadeiras. (Foto: Divulgação/PMC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Limpeza que vem sendo realizada em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, já recolheu 5.776 cargas de resíduos, conforme dados da prefeitura da cidade.

No bairro Mathias Velho, o casal Gildo e Fabiana Dartora acompanhou a movimentação de máquinas e servidores na região da Praça 1º de Maio. “A gente vê que eles estão trabalhando. Conforme as pessoas vão tirando as coisas de casa e dando uma lavada, a vida começa a voltar ao normal. A operação ajuda a limpar as calçadas e remover a sujeira”, disse o comerciante. O casal reside há 28 anos na região e nunca havia uma enchente desta proporção no município.

Com o processo de limpeza e entrada nas residências atingidas, os móveis, os eletrodomésticos e os outros itens danificados são colocados em frente às casas para a remoção. O trabalho de retirada dos resíduos está reforçado com a locação emergencial de 40 retroescavadeiras, 120 caminhões-caçamba basculantes, dez caminhões-garra, duas motoniveladoras e quatro pás carregadeiras pelo prazo de 90 dias.

Os esforços da Operação Limpeza estão focados nos seguintes bairros:

* Mathias Velho – nas ruas Curitiba e Califórnia, Avenida Rio Grande do Sul e Central Park;

* Harmonia – nas ruas Maia Filho, Clóvis Beviláqua, República com Rua Florianópolis e Avenida Rio dos Sinos;

* Mato Grande – nas ruas Francisco Behrens e Dom João Bosco;

* Fátima – na rua Cairú;

* São Luís – na Rua Evaristo da Veiga;

* e Rio Branco, nas ruas Machadinho, Boa Esperança, Primavera e Boa Saúde.

Kits de limpeza

A prefeitura de Canoas começou a entregar, na última terça-feira (4), kits de limpeza aos moradores que estão em abrigos e estão voltando para as suas casas. São vassouras, rodos, detergentes, esponjas, desinfetantes e outros produtos de limpeza que vão ajudar as famílias a reorganizar as moradias.

Nos abrigos das escolas Erna Würth e Nancy Pansera, no bairro Guajuviras, a chegada dos materiais foram motivo de comemoração. Para o morador do Mathias Velho Geovane Carvalho Nogueira, a doação chegou em boa hora: “É necessário e vai ajudar bastante”, contou.

A coordenadora do abrigo instalado na escola Erna Würth, Cinara Portela de Souza, definiu que toda a ajuda é bem-vinda, já que os materiais têm custo elevado. “É muito importante conseguir limpar as casas e restabelecer a higiene”, destaca a coordenadora do ponto de acolhimento na escola Nancy Pansera, Janaína Nascimento Barreto.

