Rio Grande do Sul Governo gaúcho libera R$ 575 mil para recuperação do Hospital de Muçum

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

A instituição teve a estrutura danificada por uma chuva de granizo que atingiu a cidade em agosto Foto: Reprodução/Redes Sociais A instituição teve a estrutura danificada por uma chuva de granizo que atingiu a cidade em agosto. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nessa quinta-feira (26), em Muçum, a liberação de R$ 575 mil para a recuperação do Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida (HBNSA). A instituição teve a estrutura danificada por uma chuva de granizo em agosto e acolheu pacientes além da capacidade durante a enchente de setembro no Vale do Taquari.

O valor será utilizado para compra de móveis e equipamentos. O vice-governador Gabriel Souza e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participaram da cerimônia, realizada no próprio hospital.

Dos recursos que serão repassados, R$ 393 mil serão destinados à instalação de um novo telhado no prédio e à reforma de uma central de resíduos. Outros R$ 182 mil serão utilizados na substituição das placas fotovoltaicas da usina de geração de energia, danificadas pelo temporal. Também serão adquiridas dez camas e 31 roupeiros para substituir o mobiliário destruído na mesma ocasião.

Arita disse que medidas como esta ajudam no recomeço das famílias e lembrou que o Hospital Nossa Senhora Aparecida teve um importante papel na organização da rede assistencial. O repasse já estará disponível para execução a partir de segunda (30).

Segundo o diretor do hospital, André Marcon, com a reforma será possível oferecer um atendimento mais qualificado aos pacientes. “O telhado já tem mais de 50 anos e, devido à chuva de granizo em 23 de agosto, ficou muito danificado, inclusive com goteira em alguns quartos, que acabam não sendo utilizados”, explicou.

Com a substituição e instalação das placas fotovoltaicas, o hospital passará a ser autossuficiente na geração de energia, com economia de custos na produção de serviços. Já o abrigo de resíduos, além de ser recuperado dos danos causados pelas chuvas, será adaptado às exigências da Vigilância Sanitária.

Vouchers

O governador acompanhou a assinatura do Termo de Parceria entre o Instituto Moinhos Social, do Hospital Moinhos de Vento, com os municípios de Muçum, Encantado e Roca Sales, para a entrega de 225 vouchers de R$ 2.500 para que famílias de baixa renda atingidas pelas enchentes possam adquirir móveis e eletrodomésticos.

