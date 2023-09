Rio Grande do Sul Governo do Estado monitora situação de unidades de saúde que estão com atendimento prejudicado por causa das chuvas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram reportados ao menos 23 estabelecimentos de saúde com algum tipo de dano, entre alagamentos e perda de equipamentos. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) está acompanhando, monitorando e trabalhando no auxílio à população e aos serviços de saúde de municípios que registraram estragos e prejuízos por conta de enxurradas e temporais nos últimos dias. Conforme a última atualização, foram reportados 23 estabelecimentos de saúde com algum tipo de dano, entre alagamentos e perda de equipamentos. De acordo com o balanço da Defesa Civil, as fortes chuvas e enchentes já causaram a morte de 37 pessoas no Estado.

O governo segue realizando o levantamento e reforçando estoques de vacinas junto às Coordenadorias Regionais de Saúde. Também foram enviados lotes de hipoclorito para retirada de impurezas da água.

À população de áreas atingidas, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) orienta cuidados especiais e recomendações para evitar a contaminação por doenças como leptospirose, hepatite A, cólera e tétano acidental, entre outras. Ainda, devem ser tomados alguns cuidados específicos para a limpeza da casa e caixa d’água, assim como para o consumo de água e alimentos.

Ações

* Disponibilidade de hipoclorito pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) para regiões afetadas pelas chuvas.

* Monitoramento de imunobiológicos.

* Recepção às equipes do programa de Vigilância de Desastres (Vigidesastres) do Ministério da Saúde para ações em conjunto.

* Informações de estabelecimentos de saúde com estragos ou prejuízo nos atendimentos.

Situação até as 16h dessa quarta:

* Antônio Prado: incêndio na UBS.

* Arroio do Meio: UBS inundada (sem previsão de reabertura) e Hospital São José com acesso difícil.

* Bento Gonçalves: avarias nos postos das Estratégias de Saúde da Família Zatt, Barracão e Conceição e nas UBS São João e Zona Sul.

* Caxias do Sul: 2 UBS fechadas em 4/9 (reabertas em 5/9).

* Cruzeiro do Sul: uma UBS com perda completa.

* Encantado: infiltração no telhado do Hospital Beneficente Santa Terezinha.

* Estrela: 2 ESF com perda total de móveis, equipamentos, rede lógica, rede elétrica e estrutura física e monitoramento do nível de água próximo ao hospital.

* Jaquirana: dano em telhado da UBS.

* Muçum: Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida não foi atingido, porém com difícil acesso.

* Roca Sales: inundação do Hospital Roque Gonzales (remoção de 10 pacientes).

* Salto do Jacuí: Hospital Municipal Dr. Aderbal Schneider com infiltração no telhado.

* Santa Tereza: UBS não atingida, porém com estoque de vacinas removido em virtude de falta de energia.

* Santo Antônio do Palma: danos em uma UBS (interditada parcialmente).

* Serafina Corrêa: 2 UBS interditadas (uma invadida pelo rio e outra com danos no telhado).

* Vale Real: dano em telhado da UBS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-estado-monitora-situacao-de-unidades-de-saude-que-estao-com-atendimento-prejudicado-por-causa-das-chuvas/

Governo do Estado monitora situação de unidades de saúde que estão com atendimento prejudicado por causa das chuvas

2023-09-06