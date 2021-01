Rio Grande do Sul Governo do Estado paga R$ 75 milhões a hospitais gaúchos nesta sexta

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os R$ 15 milhões restantes são oriundos do Tesouro do Estado. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Os R$ 15 milhões restantes são oriundos do Tesouro do Estado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Cerca de 200 hospitais do Rio Grande do Sul receberam, nesta sexta-feira (15), R$ 75 milhões por prestarem serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Os recursos são referentes ao custeio e produção dos serviços hospitalares de média e alta complexidade (Teto Mac).

Desse valor, R$ 60 milhões são provenientes do Ministério da Saúde, e repassados na integralidade às instituições hospitalares que oferecem esses serviços. Os R$ 15 milhões restantes são oriundos do Tesouro do Estado, para ampliar os incentivos do Teto Mac.

Entrega de leitos em Pelotas

Ao dar sequência ao processo de abertura e reativação de leitos para enfrentamento à pandemia, o governador Eduardo Leite fará a entrega, na segunda-feira (18), às 10h, em Pelotas, de mais 10 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para atendimento exclusivo a pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19.

As novas unidades se somarão à estrutura do HUSFP (Hospital Universitário São Francisco de Paula) e fazem parte do plano de contingência hospitalar do Estado.

Taquara reabriu leitos nesta sexta

O Hospital Bom Jesus, de Taquara, reabriu 14 leitos clínicos para o atendimento de pacientes por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), após reforma na área da unidade de internação.

A instituição tem 38 leitos clínicos em atividade, 14 leitos de saúde mental, 10 de UTI para atendimento de pacientes não Covid-19 e 11 leitos de UTI exclusivamente para Covid-19.

A reabertura dos leitos clínicos ocorreu na terça-feira (12). Ainda está programada a entrega de mais 14 nas próximas semanas. O Hospital Bom Jesus atende as especialidades de oncologia, cirurgia geral e saúde mental.

De acordo com a coordenadora da 1ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde), Ane Beatriz Silva Nantal, esses leitos são fundamentais para a população de Taquara e representa um reforço para a assistência à saúde da população em um momento de pandemia.

“O hospital passou por uma revitalização dos leitos clínicos, para garantir melhor acolhimento aos pacientes. Com essa entrega, quem necessitar de internação clínica poderá permanecer no próprio hospital, sem necessidade de transferência para outra instituição da região”, informa a coordenadora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul