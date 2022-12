Rio Grande do Sul Governo do Estado realiza “Dia D” de arrecadação de alimentos para campanha contra a fome

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Um ponto de coleta na entrada do Palácio Piratini ficará disponível para o recebimento de doações das 8h às 14h desta sexta (2). Foto: Celso Bender/Agência ALRS Um ponto de coleta na entrada do Palácio Piratini ficará disponível para o recebimento de doações das 8h às 14h desta sexta (2). (Foto: Celso Bender/Agência ALRS ) Foto: Celso Bender/Agência ALRS

O governo do Estado promove, nesta sexta-feira (2), uma ação de arrecadação de alimentos para distribuição a pessoas em situação de vulnerabilidade. O chamado “Dia D” integra as atividades da segunda etapa do Movimento Rio Grande Contra a Fome, iniciativa que reúne Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública.

Para marcar a ação, um evento simbólico será realizado às 11h, no Palácio Piratini, com a participação da primeira-dama Sônia Vieira, do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Júlio César Rocha Lopes, e da secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Marcia de la Torre.

Um ponto de coleta na entrada do Palácio Piratini ficará disponível para o recebimento de doações das 8h às 14h desta sexta (2). No Centro Administrativo do Estado, os pontos de coleta estarão acessíveis até as 18h.

