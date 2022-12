Esporte Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior seguem no torneio; nomes como o de Eriksen e Bale já deram adeus

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Após ser fundamental na classificação da Argentina para as oitavas, Messi chega ao mata-mata com os holofotes sobre si. Foto: Reprodução/Twitter AFA

Com a fase de grupos chegando ao fim nesta sexta-feira (1º), alguns nomes conhecidos do grande público seguirão nos palcos do Catar, enquanto outros já deram adeus precocemente ao Mundial de 2022. Craques como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinícius Júnior e Cristiano Ronaldo seguem em busca do título. Há outros que podem se juntar a eles nessa corrida.

Além dos nomes já tarimbados, outros destaques surgiram nesta Copa. É o caso de Gakpo, atacante holandês e um dos artilheiros do Mundial, com três gols, e do goleiro polonês Wojciech Szczesny, que defendeu dois pênaltis na fase de grupos, um deles de Messi.

Contudo, outros destaques das seleções se despediram na fase de grupos da Copa, deixando os fãs órfãos de suas atuações. Nomes como os de Christian Eriksen e Gareth Bale não poderão mais ser vistos no torneio.

Holanda x Estados Unidos

Com uma média de idade de 26,4 anos, a juventude chama atenção no duelo entre Holanda e Estados Unidos, que acontece no próximo sábado (3), às 12h. Do lado europeu, Cody Gakpo, com três gols, é o grande destaque do time.

Memphis Depay, com seis chances criadas, também é outro protagonista. Nathan Ake, com 237 passes, se destacou até aqui. Já do lado americano, Christian Pulisic chama atenção. Principal jogador da equipe e autor do gol que garantiu a classificação para as oitavas de final – único do atleta na Copa –, ele chegou a ser dúvida para o confronto após ter sofrido um forte choque após o tento marcado contra o Irã, mas se recuperou e estará em campo no Estádio International Khalifa.

Lionel Messi

Após ser fundamental na classificação da Argentina para as oitavas, Messi chega ao mata-mata com os holofotes sobre si. Autor de dois gols no Mundial, segue sendo o grande destaque do time de Lionel Scaloni, mas divide protagonismo com nomes como Ángel Di María e Rodrigo De Paul. A Argentina encara a Austrália no sábado, às 16h. Do lado australiano, Mathew Leckie, que anotou belo gol contra a Dinamarca, se destacou no conjunto.

Constelação francesa

Mesmo sem Karim Benzema, que deixou a seleção francesa por causa de uma lesão muscular, a equipe de Didier Deschamps continua com uma verdadeira constelação em seu plantel. Mbappé ainda é a estrela e foi às redes em três ocasiões, sendo um dos artilheiros do torneio. Do lado polonês, antes da Copa os holofotes caíam sobre Robert Lewandowski, que marcou apenas um gol no Mundial.

Brasil e Portugal

Antes do início da Copa, Neymar e Cristiano Ronaldo eram apontados como os grandes comandantes de Brasil e Portugal, respectivamente. Porém, o atacante brasileiro se lesionou na estreia contra a Sérvia e deve retornar apenas numa eventual quartas de final. Sem o principal astro, Richarlison, autor de dois gols no primeiro compromisso, ganhou enorme destaque.

Do lado português, Cristiano Ronaldo corresponde sempre na seleção. O camisa 7 foi às redes em uma oportunidade e tem sido importantíssimo para a equipe.

Gareth Bale, País de Gales

Bale não conseguiu levar o País de Gales longe no Catar. Aos 33 anos, o atacante viu sua seleção voltar a um Mundial após 64 anos, mas se despediu rapidamente do torneio.

Eriksen, Dinamarca

Um dos nomes mais surpreendentes na lista é de Christian Eriksen. Após ter sofrido um mal-súbito na Eurocopa de 2020, o meia deu a volta por cima e chegou com altas expectativas no Catar.

