Porto Alegre Porto Alegre tem visita guiada e iluminação especial em 12 monumentos até domingo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Açorianos é um dos locais abrangidos pelo evento. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado no bairro Moinhos de Vento e com quatro estátuas de 1866, o Jardim do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) é um dos 12 locais de Porto Alegre com visitas guiadas nesta sexta-feira (2), sábado e domingo. A iniciativa faz parte do evento “Noite dos Museus – Monumentos” e inclui iluminação decorativa especial, bem como atrações musicais.

A prefeitura é apoiadora do evento, realizado pela produtora Rompe Cabezas e empresas parceiras. Os ingressos são gratuitos para qualquer interessado em conhecer mais sobre a história de cada obra, mas para a atividade orientada é necessário fazer a retirada no site sympla.com.br.

Endereços abrangidos

– Afluentes do Guaíba (estátuas industriais italianas, 1866). Jardim do Dmae – Rua 24 de Outubro nº 200 (Moinhos de Vento).

– Mãe Oxum (Gilberto Silveira, 1999). Avenida Guaíba nº 727 (Ipanema).

– Índia Obirici (Nelson Boeira Fäedrich e Mário Arjonas, 1975). Viaduto Obirici (Passo D’Areia).

– Monumento à Literatura Brasileira / Carlos Drumond de Andrade e Mario Quintana (Leonardo Santana, 2001). Praça da Alfândega (Centro Histórico).

– General Osório (Hildegardo Leão Velloso, 1933). Rua dos Andradas, 1095 (Centro Histórico).

– Painel Recortado Homens e Touros (Xico Stockinger, 1972). Praça Dom Sebastião (Independência).

– Painel Loureiro da Silva (Vasco Prado, 1970). Viaduto Loureiro da Silva (Centro Histórico).

– Monumento a Júlio de Castilhos (Décio Villares, 1913). Praça da Matriz (Centro Histórico).

– Monumento ao Expedicionário (Antônio Caringi, 1957). Parque da Redenção (Farroupilha).

– Chafariz Imperial (Carrier-Belleuse, 1866). Parque da Redenção (Farroupilha).

– Monumento aos Açorianos (Carlos Tenius, 1974). Avenida Loureiro da Silva n° 1.155 (Centro Histórico).

– O Laçador (Antonio Caringi, 1958). Avenida dos Estados nº 1.175 (São João).

Jardim do Dmae

No Jardim do Dmae tem quatro estátuas, conhecidas como “Afluentes do Guaíba”. São duas figuras femininas (as “Ninfas”) que simbolizam os rios Caí e dos Sinos, mais duas masculinas (“Netunos”) representando o Jacuí e Gravataí. Na formação original, onde hoje está o chafariz, havia outra estátua, simbolizando o lago Guaíba.

O conjunto de peças compõem o mais antigo monumento público de Porto Alegre, instalado em 1866 na Praça da Matriz, de forma integrada a uma fonte que abastecia a população com água potável.

Esculpidas em mármores de Carrara, as estátuas têm uma estética clássica idealizada pelo arquiteto italiano José Obino. As peças depois foram levadas para a Praça Dom Sebastião (junto ao Colégio Rosário). No Jardim do Dmae estão desde 2014.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre