Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Ebrahim Raisi e mais sete pessoas a bordo morreram após o helicóptero onde eles estavam cair em uma região montanhosa. Foto: Divulgação Ebrahim Raisi e mais sete pessoas a bordo morreram após o helicóptero onde eles estavam cair em uma região montanhosa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O helicóptero Bell 212 que caiu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, estava na rota inicialmente planejada e não tinha marca de balas. É o que aponta relatório preliminar da investigação.

Raisi e mais sete pessoas a bordo, incluindo outros oficiais do governo iraniano, morreram após o helicóptero onde eles estavam cair em uma região montanhosa no domingo (19).

Divulgado na quinta-feira (23) pelas Forças Armadas iranianas, o relatório informa ainda que o piloto fez contato um minuto e meio antes da queda com os outros dois helicópteros —as três aeronaves voltavam de região próxima à fronteira com o Azerbaijão.

Nada suspeito foi observado nas conversas entre o controle de tráfego aéreo e a tripulação, ainda segundo o relatório, informou a agência iraniana Tasnim News. A aeronave pegou fogo ao atingir o solo.

As conclusões reforçam a hipótese de que o helicóptero caiu em razão das más condições climáticas, suspeita inicialmente divulgada pela TV estatal iraniana.

Imagens divulgadas pela IRNA mostraram que o local do acidente é uma encosta íngreme em uma cadeia de montanhas a 20 quilômetros da fronteira com o Azerbaijão. As investigações sobre as causas da queda prosseguem, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas do Irã.

O incidente com o helicóptero ocorreu por volta das 13h (no horário local, 6h de Brasília) de domingo (19). Ebrahim Raisi e outras autoridades voltavam da inauguração de uma barragem em uma região do país que faz fronteira com o Azerbaijão.

De acordo com a imprensa oficial iraniana, o incidente aconteceu na província iraniana de Azerbaijão Oriental, em uma área de floresta chamada Dizmar, entre as aldeias de Uzi e Pir Davoor.

O local fica em uma região montanhosa e de difícil acesso, a cerca de 500 km de Teerã, a capital iraniana. Por conta disso, as equipes de resgate demoraram horas para chegar ao local do acidente.

O Departamento de Estado dos EUA informou nesta segunda que o Irã pediu ajuda ao país para localizar o helicóptero que levava o presidente iraniano. No entanto, os EUA não puderam fornecer ajuda, principalmente por razões logísticas.

Além do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, também estavam a bordo do helicóptero:

o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian;

o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati;

o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem.

Além dessas quatro autoridades e outra não nomeada, três membros da tripulação também morreram no acidente, totalizando oito vítimas, segundo a Associated Press.

