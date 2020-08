O governo do Líbano decidiu, nesta quarta-feira (05), colocar em prisão domiciliar todas as pessoas responsáveis pelo porto de Beirute. Essa é uma das ações em resposta à explosão de um depósito na região portuária da cidade que aconteceu na terça-feira (04).

A tragédia deixou pelo menos 135 mortos e 5 mil feridos. Cerca de 250 mil pessoas perderam suas casas na explosão, o que causou danos avaliados entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões, de acordo com autoridades locais. O Líbano declarou situação de emergência de duas semanas em Beirute.

Não foi especificado quantas pessoas foram colocadas em prisão domiciliar e quais os seus cargos. O Exército vai supervisionar o cumprimento da medida até que seja determinado de quem é a responsabilidade pela explosão.

A tragédia aconteceu em um depósito de nitrato de amônio. As causas da explosão ainda são desconhecidas.

Equipes de resgate buscam por desaparecidos. Nesta quarta, ainda havia fumaça saindo do local da explosão. As principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos edifícios destruídas e veículos danificados.