O governo do Rio de Janeiro decretou, nessa terça-feira (11), o fim da epidemia de dengue no estado. A decisão é baseada em análises técnicas do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), da Secretaria de Saúde. Segundo o monitoramento, o número de casos está em queda em todas as regiões fluminenses por mais de quatro semanas consecutivas.

