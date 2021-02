Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul abre editais para contratação emergencial de 93 profissionais

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

As contratações terão prazo de 12 meses. (Foto: Arquivo/Divulgação/Palácio Piratini)

A Secretaria de Obras e Habitação (SOP) publicou, nesta quarta-feira (10), editais para contratação de 85 novos profissionais. Outras oito vagas estão previstas no edital que a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) publicou no dia 2 de fevereiro.

A possibilidade de contratação atende à Lei Estadual 15.578, de 30 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar, de forma emergencial e por período determinado, profissionais para a SOP e para a SPGG.

As contratações terão prazo de 12 meses, a contar da data de admissão do contratado, podendo ser prorrogadas por igual período. As inscrições para as vagas da SOP estão abertas até 28 de fevereiro. As da SPGG, até 26 de fevereiro.

“Agradecemos imensamente aos deputados pela aprovação da matéria. Desta forma, ampliaremos em número a nossa já qualificada estrutura técnica e, assim, poderemos atender à população com ainda mais agilidade”, disse o secretário de Obras e Habitação, José Stédile.

O processo de elaboração dos editais e a seleção das vagas conta com o apoio e suporte da SPGG. “Nosso objetivo é facilitar e orientar o trabalho em conjunto com os técnicos da SOP, fortalecendo a política de gestão estratégica de pessoas no Estado”, conclui a chefe da Divisão de Planejamento de Recursos Humanos da SPGG, Renata Quinteros Borba.

Vagas da SOP

– Analista engenheiro (área Engenharia Civil) – 34 profissionais

– Analista ambiental (área Engenharia Agronômica) – 2 profissionais

– Analista engenheiro (área Engenharia Elétrica) – 21 profissionais

– Analista ambiental (área Engenharia Florestal) – 1 profissional

– Analista engenheiro (área Engenharia Mecânica) – 3 profissionais

– Analista engenheiro (área Engenharia de Agrimensura) – 5 profissionais

– Analista arquiteto – 12 profissionais

– Analista ambiental (área Geologia) – 3 profissionais

– Analista biólogo – 1 profissional

– Analista assistente social – 1 profissional

– Analista contador – 2 profissionais

Vagas da SPGG

– Analista arquiteto – 3 vagas

– Analista engenheiro (área Engenharia Civil) – 2

– Analista engenheiro (área Engenharia de Agrimensura) – 2

– Analista ambiental (especialidade Engenharia Agronômica) – 1

