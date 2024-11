Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul abre processo seletivo para contratação integrada de 2.052 servidores temporários

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O processo tem por objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo estadual lançou nesta segunda-feira (11) o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de 2.052 servidores temporários para atuação na Administração Direta do Poder Executivo do RS.

O processo foi autorizado a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa, em julho, da Lei 16.165, que trata da reestruturação das carreiras dos servidores e tem por objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (12) e seguem até o 26 de novembro.

A seleção, coordenada pela SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), visa à contratação de servidores em um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e em cinco cargos de Nível Superior (Analista de Projetos e Políticas Públicas, Analista Pesquisador, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, Especialista em Saúde – Médico, e Especialista em Saúde), abrangendo 58 especialidades diferentes.

O processo será realizado com o apoio do Instituto AOCP, contratado pela administração estadual, e contará com avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos.

“Neste momento de reconstrução que o Estado vive, ter profissionais capacitados para apoiar o desenvolvimento e a implantação das políticas públicas é essencial para que o governo possa cumprir sua missão com todos os gaúchos. A contratação temporária vai permitir acelerar ainda mais os trabalhos em andamento, com a qualidade e a atenção que a população deseja”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Conforme definido em lei, a contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração equivalente à dos servidores efetivos que ocupam os mesmos cargos.

O valor da remuneração ainda será ajustado a partir de 1º de janeiro de 2025, quando entram em vigor as medidas aprovadas no projeto de reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Executivo. Para o cargo de Ensino Médio, a remuneração será de R$ 3,5 mil mensais, enquanto para os cargos de Ensino Superior ela poderá variar entre R$ 9 mil e R$ 10,8 mil.

Contratação integrada

Para simplificar a gestão e a execução das atividades envolvidas na contratação de temporários, o governo do Estado realiza, pela primeira vez, o procedimento de forma integrada.

Nesse modelo, a SPGG, por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, coordena o processo e realiza a seleção para todos os órgãos do Poder Executivo, o que permitiu a simplificação do processo administrativo e legal, garantindo mais eficiência, celeridade e economia aos cofres públicos.

“Olhar a administração como um todo, de forma transversal, em diálogo constante com todas as secretarias está no cerne da atuação da SPGG. Neste processo, a agilidade nas contratações, sem deixar de lado os critérios técnicos da seleção, é o diferencial implementado e que irá se transformar em benefícios para toda a população”, ressaltou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Em breve, novos editais para contratação de temporários serão lançados pelo governo, com foco na Procuradoria-Geral do Estado e na Administração Indireta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rio-grande-do-sul-abre-processo-seletivo-para-contratacao-integrada-de-2-052-servidores-temporarios/

Governo do Rio Grande do Sul abre processo seletivo para contratação integrada de 2.052 servidores temporários

2024-11-11