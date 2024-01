Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul alerta para sites falsos de pagamento do IPVA

Golpistas têm utilizado links falsos, guias e códigos Pix fake, que direcionam o pagamento para pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas.

Os canais de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) têm recebido relatos de sites falsos para pagamento do IPVA 2024. A autarquia, em conjunto com a Procergs e a Secretaria da Fazenda, trabalha para tirar as páginas do ar e orienta quanto à necessidade de cuidado redobrado com os golpes na hora do pagamento do imposto e da taxa de licenciamento.

Conforme o governo do Estado, os golpistas têm utilizado links falsos, guias e códigos Pix fake, que direcionam o pagamento para pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas.

O cidadão deve ficar atento a endereços falsos e golpes na internet. Para consultar o valor e gerar o QR Code, baixe o aplicativo IPVA RS, acesse o site www.ipva.rs.gov.br ou a Central de Serviços do DetranRS. O governo salienta que não envia links ou boletos de cobrança do IPVA, e os sites verdadeiros do governo e da geração do QR Code para pagamentos Pix estão no domínio – rs.gov.br/

Antes de efetuar o pagamento, verifique se as informações do destinatário estão corretas. São elas:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do Rs S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, 90030080

Bco do Estado do RS S.A.

No caso de multas de infrações de trânsito e taxas do DetranRS, as informações serão:

Multas de Trânsito: “DetranMultas – Gad-m” e CNPJ 01.935.819/00001-03

Taxas: “Gad/e – Taxas Detran” e CNPJ 01.935.819/00001-03

Como pagar

O proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Consulte o valor do IPVA e faça o pagamento do seu veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar

Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 instituições. O contribuinte deve observar os horários limites de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, para não perder prazos de pagamento.

Consultas e dúvidas

Para auxiliar os contribuintes, a Sefaz disponibiliza um site específico sobre o imposto: www.ipva.rs.gov.br. Nele, é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências.

Além do site, é possível baixar o aplicativo do tributo (IPVA RS) para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play. No site do DetranRS, também é possível consultar os débitos e realizar geração do código para pagamento através do Pix.

Para questões referentes a cadastros de veículos, licenciamentos e multas de trânsito, o contato deve ser feito diretamente com o Detran e CRVA. Outras dúvidas podem ser esclarecidas por meio do canal Dúvidas Frequentes ou pelo Plantão Fiscal Virtual, ferramenta on-line disponível no site da Receita Estadual.

A Receita Estadual e o DetranRS utilizam a mesma base de dados para cadastramento dos cidadãos que desejam receber informações sobre o tributo via e-mail e celular. Basta acessar o site do DetranRS, se cadastrar na Central de Serviços e autorizar o envio de mensagens por e-mail e SMS. O cadastramento dos e-mails também pode ser feito nos sites do IPVA e da Receita Estadual.

Sofreu um golpe virtual?

Eventuais vítimas de golpes virtuais devem registrar ocorrência no site www.delegaciaonline.rs.gov.br, para que as medidas legais possíveis possam ser adotadas pela Polícia Civil.

Saiba mais

Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2005, exceto os isentos em lei.

Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code? No aplicativo do IPVA RS disponível na App Store ou Google Play ou no site: https://www.sefaz.rs.gov.br/apps/ipva.

Onde pagar? Desde 20 de dezembro no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de Pix disponível em mais de 760 instituições.

