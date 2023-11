Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul avança nos projetos para construção de moradias temporárias e definitivas em Roca Sales e Muçum

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite (C) disse que as iniciativas reforçam o compromisso com a reconstrução dos municípios mais atingidos pela enchentes Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite disse que as iniciativas reforçam o compromisso com a reconstrução dos municípios mais atingidos pela enchentes - Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na sequência das ações de reconstrução pós-enchentes no Vale do Taquari, o governador Eduardo Leite fez dois anúncios na manhã desta quarta-feira (15) sobre a área de habitação.

Em solenidade realizada no Palácio Piratini, Leite assinou dois documentos: o decreto de desapropriação de área em Muçum para construção de moradias e a delegação de competência para que a Semhab (Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária) formalize um termo de cooperação com o Sinduscon-RS (Sindicato da Indústria da Construção Civil) para erguer casas temporárias em Roca Sales.

“Com essas iniciativas, reforçamos o nosso compromisso com a reconstrução dos municípios mais atingidos pela enchente. Não podemos permitir que essas pessoas que perderam tudo sejam também vítimas de desassistência do poder público. Desde o primeiro momento, estamos mobilizados para garantir que a reconstrução ocorra o mais rápido possível”, destacou o governador.

Em Roca Sales, serão construídas 20 casas de passagem, até que as definitivas estejam prontas, com recursos da iniciativa privada, por meio da parceira entre o Estado e o Sinduscon, além de doações do setor privado. O modelo de casas temporárias foi inspirado nas vilas de passagem erguidas em São Sebastião, no litoral de São Paulo, após a tragédia climática ocorrida em fevereiro.

O vice-governador Gabriel Souza, que coordenou in loco o gabinete de crise do governo do Estado instalado no Vale do Taquari, destacou que as medidas representam mais um passo na retomada da normalidade na região.

“Muçum e Roca Sales contabilizam centenas de casas destruídas em parte ou totalmente após as enxurradas. As assinaturas realizadas hoje são o resultado de um trabalho em conjunto com os municípios para viabilizar um local seguro e adequado para as famílias que perderam suas residências”, complementou.

O decreto de desapropriação de área em Muçum permitirá a construção de 209 unidades habitacionais definitivas. No terreno, será possível erguer 65 casas e 144 apartamentos, com recursos oriundos do governo federal.

“O Estado tem sido um grande parceiro desse processo de reconstrução de Muçum. Esse é um momento marcante porque temos a consolidação de algo fundamental, que é ofertar uma área para a construção das moradias. É um marco que, graças ao apoio do governo do Estado, será eternizado na história de Muçum”, afirmou o prefeito Mateus Trojan.

Além do governador e do vice, participaram da solenidade os secretários Carlos Gomes, de Habitação e Regularização Fundiária, e Fabrício Peruchin, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ex-titular da Semhab.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-do-rio-grande-do-sul-avanca-nos-projetos-para-construcao-de-moradias-temporarias-e-definitivas-em-roca-sales-e-mucum/

Governo do Rio Grande do Sul avança nos projetos para construção de moradias temporárias e definitivas em Roca Sales e Muçum

2023-11-15