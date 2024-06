Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul e Banrisul anunciam R$ 25 milhões para cultura

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Banrisul formalizou o repasse de R$ 15 milhões para a recuperação de prédios culturais atingidos pelas enchentes. Foto: Divulgação Banrisul formalizou o repasse de R$ 15 milhões para a recuperação de prédios culturais atingidos pelas enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (7), o governo do Estado e o Banrisul anunciaram uma nova etapa do Programa Reconstruir RS, dessa vez com iniciativas voltadas para o setor cultural. Em um evento realizado no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente do banco, Fernando Lemos, e da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, o Banrisul formalizou o repasse de R$ 15 milhões para a recuperação de prédios culturais atingidos pelas enchentes, a abertura de um edital complementar de patrocínio para projetos do setor, que vai disponibilizar R$ 5 milhões em recursos, e outros R$ 5 milhões em patrocínios para eventos.

O governador do Estado destacou o fato de o evento de lançamento acontecer em um símbolo da cultura do Estado. “Minha mensagem aqui é de que o Rio Grande do Sul vai superar essa crise. Mais rapidamente e com mais vigor do que se espera. Exatamente por causa da mobilização de pessoas físicas e de instituições, como o Banrisul, que faz aqui hoje uma doação histórica”, reforçou.

Para o presidente do Banrisul, a cultura tem um papel fundamental na retomada. “O sentimento de pertencimento, a determinação e os valores que nos unem estão atrelados à força cultural de nosso Estado. E o Banrisul não poderia deixar de apoiar e amparar um setor tão impactado e que se relaciona de diversas formas com toda a sociedade”, salientou.

Lemos destacou os enormes prejuízos com o cancelamento de eventos, que contempla não apenas os artistas, mas também todo o entorno, como produtores, técnicos e outros profissionais. “Vencemos a primeira etapa, talvez a mais complicada. Teremos ainda muitos desafios pela frente, não serão dias fáceis. Mas em cima da lama vamos fazer brotar o que mais sabemos produzir: amor a nossa terra e a nossa gente, em forma de música, espetáculo e arte”, disse o presidente.

A secretária de Cultura, Beatriz Araujo, afirmou que têm sido dias bastante desafiadores para todos e ressaltou os investimentos que foram feitos pelo governador na área. “Investimentos que acabaram sendo levados com as chuvas. Mas hoje é um dia no qual podemos vislumbrar o resgate das nossas instituições e pensar fortemente na retomada do movimento cultural do Rio Grande do Sul”, destacou.

Aplicação dos recursos

Os R$ 15 milhões doados pelo Banrisul serão destinados à recuperação de prédios culturais que tiveram suas estruturas atingidas. No Museu de Artes do RS (MARGS), por exemplo, a enchente alagou o térreo da instituição, impactando diretamente o mobiliário, equipamentos, documentos administrativos e obras do acervo em papel, entre gravuras, fotografias e desenhos. Além do Margs, a verba será destinada ao Museu Estadual do Carvão (Arroio dos Ratos/RS), Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ), Museu de Comunicação Hipólito José da Costa (MUSECOM), Memorial do Rio Grande do Sul e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA).

Já os recursos do edital complementar de patrocínios serão direcionados para eventos e projetos com realização prevista para 2024. A seleção pública será exclusivamente para projetos culturais realizados em municípios gaúchos e de proponentes com sede no Estado. As inscrições devem iniciar ainda no mês de junho e podem se candidatar propostas nos segmentos de artes plásticas, cinema, circo, dança, exposição, festival de música, fotografia, literatura, música, orquestra, teatro, entre outros.

O Banrisul também confirmou R$ 5 milhões em patrocínio de eventos tradicionais e solidários, como o Festival de Cinema de Gramado, a Feira do Livro de Porto Alegre, a Bienal do Mercosul, o Festival Música Urgente no Palco e a Caravana Solidária. Além disso, o banco irá promover a turnê itinerante “O Grande Encontro: música dos gaúchos”. A primeira apresentação do espetáculo acontece em setembro, na Praça da Alfândega, e depois percorrerá municípios do interior do Estado.

