Rio Grande do Sul Atendimento presencial e telefônico do IPE Prev está suspenso até 30 de junho

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Os beneficiários devem acessar as Cartas de Serviços para informações sobre os serviços IPE Prev. (Foto: Ascom/IPE Prev)

O Instituto de Previdência do RS (IPE Prev), em Porto Alegre, permanecerá sem realizar atendimentos presenciais e telefônicos pelo menos até 30 de junho, pois não há acesso seguro às dependências e os sistemas estão voltando a funcionar gradativamente.

O motivo são os alagamentos no edifício-sede e no entorno, que danificaram as instalações.

Os beneficiários devem acessar as Cartas de Serviços para informações sobre os serviços IPE Prev. Quaisquer atualizações sobre o reestabelecimento dos serviços e outras novidades estarão disponíveis também no site do instituto.

Para mais informações, entre em contato pelo o e-mail atendimento-prev@ipe.rs.gov.br.

13º salário

O IPE Prev começou a pagar metade do 13º salário aos pensionistas. Os valores foram creditados diretamente nas contas, seguindo a mesma sistemática adotada pelo governo do Estado para os servidores públicos.

Conforme anunciado pelo governador Eduardo Leite, a antecipação do pagamento visa fornecer suporte financeiro aos afetados pelas recentes enchentes, a maior catástrofe meteorológica da história do Estado.

Folha suplementar

O IPE Prev emitirá folha suplementar a ser paga na primeira quinzena do mês de junho, voltada aos pensionistas impactados pela suspensão temporária dos sistemas do governo estadual. Esta medida emergencial busca assegurar que todos os beneficiários afetados recebam seus pagamentos.

Sob circunstâncias normais, a folha de pagamento para maio seria finalizada em torno do dia 20. No entanto, devido a problemas técnicos causados por alagamentos significativos, o sistema ficou inoperante de 6 a 27 de maio. Por isso, a folha de pagamento foi gerada em regime de contingência com os dados constantes no sistema até o dia 6 de maio, quando ainda não havia sido registrada no sistema a renovação automática para os pensionistas aniversariantes de março, conforme previsto na IN Prev nº 04/2024. Como consequência, os benefícios desses pensionistas não foram pagos na folha do mês de maio.

Para corrigir essa situação, o IPE Prev decidiu emitir folha suplementar que incluirá esses pensionistas e contemplará também todos os pensionistas que tiveram seus benefícios gerados recentemente, bem como os pensionistas com pedidos de regularização deferidos de períodos anteriores a março, que estavam irregulares.

Com a emissão da folha suplementar, o IPE Prev espera sanar as dificuldades decorrentes da paralisação do sistema e assegurar que todos os beneficiários afetados recebam seus pagamentos de maneira adequada.

