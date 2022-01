Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul emite Alerta para Porto Alegre e mais 11 regiões Covid-19

19 de janeiro de 2022

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), que 12 das 21 regiões Covid-19 do Rio Grande do Sul receberão o Alerta, com base nos indicadores do Sistema 3As de Monitoramento.

São elas: Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado.

A decisão ocorreu após uma reunião com Gabinete de Crise realizada hoje sobre a situação da pandemia no Estado, em que os dados sobre a contaminação do coronavírus têm aumentado diariamente. Nesta quarta, o Rio Grande do Sul registrou 21.122 novos casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

Estas 12 regiões terão que, a partir de agora, se reunirem com os seus respectivos comitês de enfrentamento à Covid-19 para apresentarem um plano de ação diante do avanço do coronavírus.

