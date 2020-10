Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul entrega coletes e armas para a Brigada Militar

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

O governo do Rio Grande do Sul entrega, na manhã desta sexta-feira (16), coletes e armas para a Brigada Militar.

O investimento, que totaliza R$ 8,3 milhões, é parte do valor possibilitado pela bancada federal gaúcha, via emenda parlamentar, conforme o Executivo.

Na ocasião, a Secretaria da Saúde também fará o anúncio do repasse de R$ 31,6 milhões de emendas parlamentares federais a 101 hospitais. O valor deverá ser aplicado exclusivamente no combate à Covid-19.

O evento, com início às 10h, será realizado por videoconferência e contará com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

