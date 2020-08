Governo do Rio Grande do Sul inicia pagamento dos salários de julho e deposita parcela de R$ 1,5 mil nesta terça-feira

Folha referente ao mês passado só será integralizada no dia 31 de agosto

O governo gaúcho dá início, nesta terça-feira (11), ao pagamento dos salários de julho dos servidores do Executivo estadual. O depósito será de R$ 1,5 mil para todos.

Com este pagamento, serão quitados os vencimentos de quem recebe líquido até este valor, o que corresponde a 24% dos vínculos do funcionalismo. Os demais servidores, que recebem acima deste valor, receberão o restante dos salários de forma parcelada.

No dia seguinte, na quarta-feira (12), será depositada parcela de R$ 3.750. Com isso, serão integralizados os salários de quem recebe líquido até R$ 5.250. O calendário do governo ainda prevê o pagamento de uma nova parcela de R$ 3.250 na quinta-feira (13). O valor será suficiente para completar o pagamento de quem recebe até R$ 8,5 mil líquidos, o que corresponde a 93% dos vínculos.

Depois disso, a quitação dos salários está prevista somente para o dia 31 de agosto. Este é o dia em que o governo deposita o saldo restante para 7% do funcionalismo que ganha acima de R$ 8,5 mil líquidos.