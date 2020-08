O Banrisul lança, nesta segunda-feira (10), a pulseira BanriFast, que permite realizar pagamentos por aproximação nas maquininhas com a tecnologia indicada pelo ícone das quatro ondas.

O dispositivo é vinculado aos cartões de crédito Banrisul e utiliza o processo contactless payment (pagamento sem contato), que funciona com a tecnologia NFC – Near Field Communication (Comunicação por Campo de Proximidade).

Além de rápido e prático, o pagamento com a pulseira terá os mesmos padrões de segurança que o realizado com cartões de crédito que possuem chip. A senha será exigida somente nas compras acima de R$ 50.

A pulseira é feita de silicone à prova d’água, e o portador poderá escolher entre as cores cinza, azul e vermelha. No verso de cada pulseira, existe uma abertura, por onde é inserido o chip que contém todas as informações do cartão de crédito.

Por enquanto, poderão adquirir a BanriFast os titulares das seguintes modalidades dos cartões de crédito Banrisul Mastercard: Black, Platinum, Gold, Standard, Universitário e Libre. Para solicitar, o cliente deve acessar o ícone Meus Cartões no aplicativo Banrisul Digital, onde poderá realizar diversos serviços relacionados ao produto.

Para o lançamento, o Banrisul preparou uma promoção por tempo limitado aos seus clientes, que poderão comprar a pulseira com 50% de desconto, por apenas R$ 25, proporcionando a oportunidade em experimentar e utilizar uma nova maneira de fazer os pagamentos de suas compras.

Após o término da promoção, a BanriFast retornará ao valor de R$ 50, podendo ser parcelado diretamente no cartão de crédito. Os interessados podem acessar www.banrisul.com.br/BanriFast para obter mais informações.