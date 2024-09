Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul investe R$ 1,2 milhão na renovação da Rede de Monitoramento Climático

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

O contrato inclui diagnóstico, recuperação e manutenção das estações de monitoramento danificadas por eventos meteorológicos extremos

O governo do Estado, por meio da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), contratou a empresa Água e Solo Estudos e Projetos para execução de serviços técnicos na rede de monitoramento hidrometeorológico.

O contrato, no valor de R$ 1,2 milhão e com duração de 16 meses, inclui diagnóstico, recuperação e manutenção das estações de monitoramento danificadas por eventos meteorológicos extremos, como as fortes chuvas de maio de 2024.

A empresa será responsável pela inspeção e reparo das estações pluviométricas (medição de chuva) e fluviométricas (medição de nível de rios), com foco especial em doze estações prioritárias para a modelagem.

O objetivo é garantir que as estações estejam operacionais e transmitam dados para o sistema de telemetria da ANA (Agência Nacional de Águas). A telemetria – coleta de informações em tempo real – é uma das principais fontes de dados para a emissão de avisos e alertas hidrológicos. A contratada ainda desenvolverá uma plataforma para gerenciar e analisar os dados coletados, garantindo a precisão e a eficiência das informações.

A rede de monitoramento da Sema, composta por 100 estações pluviométricas e 60 plúvio-fluviométricas, desempenha funções essenciais como alertar sobre eventos críticos, avaliar a disponibilidade de água, verificar a qualidade da água e regular os recursos hídricos.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a importância das estações hidrometeorológicas para o monitoramento dos recursos hídricos. “Combinadas com a modelagem hidrodinâmica e o levantamento topográfico, elas melhorarão a previsão de eventos críticos. Estamos comprometidos com a recuperação e manutenção dessas estações para assegurar dados precisos sobre o clima e os níveis de água no Estado”, detalhou.

Este trabalho faz parte dos Projetos Estruturantes do Plano Rio Grande, um programa estadual voltado para a reconstrução e resiliência climática, especialmente para mitigar os impactos das enchentes. A empresa contratada terá cinco dias para apresentar um plano de trabalho detalhado e deverá apresentar relatórios mensais sobre o progresso das atividades.

As doze estações da rede de referência prioritária que receberão manutenção emergencial são:

Cais Mauá C6

Arroio Caraá

Triunfo

Picada Café

Foz do Paranhana

Corsan Alvorada

Irmãos – Canal Gravataí

Passo do Candombe

Sinimbu Centro

Passo do Rocha CPRM

Passo dos Farrapos

Alto Rolante

2024-09-03