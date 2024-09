Porto Alegre Demolição do Esqueletão recomeça nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos serão concentrados em quatro pavimentos do prédio, com acesso pela rua Otávio Rocha Foto: Pedro Piegas/PMPA . (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A demolição Esqueletão, no Centro Histórico, em Porto Alegre, será retomada nesta quarta-feira (04). Os trabalhos serão concentrados em quatro pavimentos do prédio, com acesso pela rua Otávio Rocha.

A imprensa poderá acompanhar o serviço a partir de 9h30, com dois jornalistas por empresa de comunicação (usar calçado fechado e calça). Serão fornecidos capacetes. No total, serão aplicados R$ 3,79 milhões para remover a edificação, com 19 andares e inacabada deste a década de 1950.

Trânsito

Não estão previstos bloqueios totais nas vias próximas ao edifício. Quando necessário, caminhões sairão pela contramão da rua Marechal Floriano Peixoto até a avenida Júlio de Castilhos, com o auxílio de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), em horários previamente divulgados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/demolicao-do-esqueletao-recomeca-nesta-quarta-feira-em-porto-alegre/

Demolição do Esqueletão recomeça nesta quarta-feira em Porto Alegre

2024-09-03